Rekordna prodaja kriminalk o Jacku Reacherju

Lee Child in J. K. Rowling kot britanska avtorja kar tekmujeta, kateri bo hkrati zasedel vrh lestvic najbolje prodajanih knjig na obeh straneh Atlantika. Child in Rowlingova sta velika rivala tudi med pisatelji kriminalk, saj je on ustvaril megauspešen lik Jacka Reacherja, ona pa vse bolj popularnega Cormorana Strika.