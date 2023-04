Reška zasedba Paraf se vrača na odre

V nadaljevanju preberite:

Reška skupina Paraf je bila vedno močno povezana z ljubljansko punk sceno. Danes ob 20. uri bodo nastopili v Orto baru na Orto festu in prvič v polni postavi, saj bo nastopila tudi pevka Vim Cola, ki je bila na lanskem koncertu v Kinu Šiška odsotna. Zasedba je nedavno izdala album v živo Delta, ki so ga posneli v domačem mestu in mu dodali tri nove studijske posnetke: Dosta!, Bez lica in Novi Berlin. Za Delo sta spregovorila pevec in kitarist Valter Kocijančić ter pevka Pavica Mijatović, bolj znana kot Vim Cola.