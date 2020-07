Ringo Starr osemdeset let

Bobnar najslavnejše glasbene skupine Ringo Starr , s pravim imenom, je praznoval 80. rojstni dan. V torek je proslavil okroglo obletnico s spletno zabavo, ki so jo popestrili njegovi zvezdniški kolegi. Z njimi in številnimi klasičnimi glasbenimi uspešnicami Beatlov, med katerimi so bile Come Together, All You Need is Love, With a Little Help From My Friends in druge, je zbiral denar za različne namene. Ringo Starr, ki tudi poje, svoje rojstne dneve tradicionalno praznuje s koncerti, na katere povabi glasbene prijatelje.Letos je zaradi izrednih zdravstvenih razmer to opravil prek spleta. Njegovi oboževalci in oboževalci Beatlov so bili razočarani, ker ni združil glasbenih moči z drugim preživelim Beatlom,, da bi izvedla kakšno pesem. Tako so praznovanje končali z arhivskim posnetkom njune izvedbe Helter Skelter . »Kot dobro veste, imam rad dobre rojstnodnevne zabave, vendar je letos slabo leto za tovrstna druženja,« je dejal. »Tako letos s prijatelji praznujem drugače, saj moramo biti narazen zaradi koronavirusa. Prek interneta so z njim nastopili Sheryl Crow Peter Frampton , filmarin drugi. Denar, zbran prek tega dogodka, so poleg donacij kampanji Življenja temnopoltih so pomembna namenili še fundaciji Davida Lyncha ter neprofitnima organizacijama MusiCares in WaterAid.