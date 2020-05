Rockovsko vdovo tožijo

V tožbi, vdovo pevca skupine Chrisa Cornella , ki je maja 2017 naredil samomor, obtožujejo, da je porabila denar, zbran na dobrodelnem koncertu, za lastne potrebe. V tožbi, ki so jo pred kratkim v Miamiju vložili proti njejin, trdijo, da so z njo imeli ustni dogovor o brezplačnem nastopu na dobrodelnem koncertu, ki je bil 16. januarja lani, da bi zbrali denar za dobrodelno organizacijo The Chris and Vicky Cornell Foundation . Ustanovljena je bila leta 2012 za pomoč otrokom v stiski.Člani skupine Soundgarden so se na tem dobrodelnem koncertu prvič zbrali na odru po Cornellovem samomoru. V tožbi so zapisali, da ni znano, kam je šel dohodek od tega koncerta. Prepričani so, da so na koncertu zbrali nekaj milijonov dolarjev, ki niso bili namenjeni za dobrodelne namene. Zato jo obtožujejo goljufije. Poudarili so, da »Vicky Cornell tega denarja ni nameravala nameniti za dobrodelne namene, temveč ga je hotela porabiti za lastne potrebe in potrebe njene družine«. Člani trdijo, da so zaradi tega utrpeli škodo, njihov ugled pa je okrnjen. Prav tako jo obtožujejo zlorabe pri upravljanju profilov skupine na družabnih medijih, kjer je v objavah zaničevala preživele člane skupine Soundgarden.