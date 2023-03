Romanca za vsakdanjo rabo

V nadaljevanju preberite:

V okviru Cankarjevih torkov bo danes ob 19. uri pianistka Manca Udovič z zasedbo Romanca predstavila avtorski prvenec ­Počasi in previdno. V zasedbi so še pevec Uroš Buh, trobentač Rok ­Nemanič, baskitarist Jan Gregorka­ in bobnar Gašper Peršl.­ Kot ­gostja bo nastopila pevka Manca­ Fekonja