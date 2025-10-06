Rudi Bučar: Istro moram vzeti s sabo, kamorkoli grem

V nadaljevanju preberite:

Istrski trubadur Rudi Bučar bo danes zvečer premierno predstavil nov album Kamen trn brin v radijski oddaji Jureta Longyke ­Izštekani. Ta bo tokrat izjemoma pred občinstvom, in sicer ob 20. uri v Linhartovi dvorani ljubljanskega Cankarjevega doma. Poleg Bučarja bodo nastopili tubist Goran Krmac, pianist in klaviaturist Anže Vrabec, kitarist Gašper ­Kržmanc, bobnar Jure Rozman in še kak skriti gost. Bučar nam je pred nastopom zaupal kar nekaj zanimivosti o novem albumu.