Rudi Bučar: Istro moram vzeti s sabo, kamorkoli grem

Istrski trubadur Rudi Bučar bo danes zvečer premierno predstavil nov album Kamen trn brin v radijski oddaji Jureta Longyke Izštekani. Ta bo tokrat izjemoma pred občinstvom, in sicer ob 20. uri v Linhartovi dvorani ljubljanskega Cankarjevega doma. Poleg Bučarja bodo nastopili tubist Goran Krmac, pianist in klaviaturist Anže Vrabec, kitarist Gašper Kržmanc, bobnar Jure Rozman in še kak skriti gost. Bučar nam je pred nastopom zaupal kar nekaj zanimivosti o novem albumu.
