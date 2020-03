FOTO:Glasbeniki na prisilnem oddihu: S Kube pred izbruhom

Nina Pušlar



Foto Damjan Končar Alen Steržaj - Big Foot Mama.



Bojan Cvjetičanin, Joker Out FOTO: Ana Črešnar



Alya FOTO: Tanja Zrinski



Modrijani FOTO: Osebni arhiv



Do konca aprila smo odpovedali vse koncerte, nato bomo videli sproti, vsekakor pa si vsi želimo, da bi se stanje čim prej umirilo in bi lahko delo in življenje potekala normalno. Čas bom namenila stvarem, ki ob normalnem delavniku glasbenika občasno zastajajo. Mogoče pa se bom prej posvetila tudi ustvarjanju novih pesmi, kar sem dala po izdaji albuma ob koncu prejšnjega leta in napovedanih koncertih malce na stran. Odvisno od navdiha.Cvetličarna je bila pravzaprav res naš zadnji koncert pred odlokom, ki so ga sprejeli naslednji dan. Seveda smo čutili, da se razmere slabšajo iz dneva v dan, vendar je bil tisti teden še nekako obetajoč. Vesela sem, da nam je s Cvetličarno uspelo, lepo smo se imeli in bila je lepa popotnica v koncertni premor, ki ga v tistem trenutku nismo pričakovali.Razen koncertov, ki jih trenutno ni, moji dnevi niso dosti drugačni. Večino stvari opravim po telefonu in računalniku, čas na splošno zelo rada preživljam doma ali v »glasbeni sobi«, je pa dela vsekakor manj, zato lahko tudi veliko berem čez dan. Pogledala sem še nekaj glasbenih dokumentarcev in koncertov (U2, Rolling Stones ...), tudi gramofonska plošča vsakodnevno dela, avtopredvajalnik pa je na počitnicah.Big Foot Mami so se načrti spremenili toliko kot še nikoli v 30-letni karieri. Odpadli so nam vsi koncerti, niti na vajah se trenutno ne dobivamo, seveda ker smo ozaveščeni in odgovorni. No, edino jaz grem sem in tja v prostor za vaje, sam, zaklenem se in drgnem bas.Imel sem srečo, da sem se s potovanja po ZDA in Kubi vrnil tik pred izbruhom pandemije v Evropi, ko še ni bilo nobene panike, le nekaj Azijcev je na letališčih nosilo maske, sicer pa ni bilo niti govora o kakšni grožnji. Letel sem prek Pariza v Ljubljano, prav takrat, ko so se razmere v Italiji že začele zaostrovati.Zdaj še bolj poslušam glasbo. Spet sem se vrgel na Velvet Underground in Louja Reeda, celotni opus. Tudi zato, ker mi je dober prijatelj posodil njegovo biografijo, ki je ena najboljših knjig, kar sem jih kdaj prebral. Hvala, prijatelj.Korona je našemu bendu močno spremenila načrte, odpadli so nam vsi koncerti, a tako je žal pri vseh izvajalcih in umetnikih. Osebno nas je to najbolj prizadelo, ker bi morali 9. in 15. aprila v polni Cvetličarni predstavljati svoj prvi album in to je poseben mejnik. Odpovedali smo vse aktivnosti, ki zahtevajo, da smo v istem zaprtem prostoru, torej vaje in snemanje.Ker ne želimo ogrožati sebe in drugih, smo snemanje albuma preložili, dokler se razmere ne umirijo, tako da ga po vsej verjetnosti prvega aprila, kot je bilo napovedano, ne bo, pričakujemo pa, da ga bomo lahko v svet poslali še pred začetkom maja.Vzeli smo si čas zase. Opravljamo študijske dolžnosti, beremo, poslušamo glasbo in se prek videokonferenc dogovarjamo o delu v prihodnosti. V teh dneh poslušam veliko Abbe za dobro voljo, Oasis, Arctic Monkeys in pa Beatle.Bili smo zares v hudem pogonu, nato pa se je zgodil koronavirus. In potem kar naenkrat nič. Premor. Praznujem 20 let glasbene kariere in smo se pripravljali na veliki jesenski koncert. Odpadli so nam tudi drugi, redni koncerti. Poučujem tudi na glasbeni šoli, ki je prav tako zaprla vrata.Za zdaj smo nehali snemati oddajo Zvezde plešejo. Škoda, ker smo bili v dobri formi in zelo osredotočeni in prav tega nam je najbolj žal. Ko te enkrat potegne in se natreniraš, je zelo hudo, ko te nekaj ustavi. Je pa mogoče dobro, da bomo spočiti, ker vse od septembra nisem vedela, kaj je počitek. In ko se je začela izolacija, sem tri dni skupaj spala.Pripravljamo novo pesem. Ves čas moram biti fizično aktivna, ker moram ohranjati kondicijo za Zvezde plešejo. Poleg tega vse dneve snemam filmčke in fotografiram, ker poskušam ozaveščati ljudi, saj opažam, da nekateri razmer še vedno ne jemljejo dovolj resno. Kljub noremu urniku vedno meditiram dvakrat na dan, ob štirih zjutraj in pred spanjem, tako da imam zdaj za to več časa. Poslušam predavanja in rada delam za osebno rast. Mislim, da je za to zdaj res čas.Modrijani smo bili na te okoliščine nekako pripravljeni. Že tedne prej smo se pogovarjali, kaj bomo naredili, le čakali smo uradno uredbo, da smo imeli podlago, in ustavili vse koncerte in igranje. Dobesedno čakali smo. In ko je uredba prišla, smo ob sedmih zvečer objavili vse izjave in filmčke, ki smo jih imeli že pripravljene, da smo čim prej obvestili ljudi, da koncertov nismo odpovedali, ampak preložili. Kljub našemu natrpanemu urniku se da vse narediti. Ljudje so pripravljeni priti na koncert tudi med tednom. Ustavili smo snemanje videospota. Imamo pa veliko materiala z Noči Modrijanov, tako da ga objavljamo na youtubu. Ljudje včasih potrebujejo malo razvedrila.Nehali smo snemati tudi oddajo Slovenski pozdrav. Upam, da ne bo nastal nesporazum, ker je bilo nekaj posnetih že prej. Ena se predvaja v petek in dogovoriti se moram, naj napišejo sporočilo, da je vnaprej posneta, da ne bi to zmedlo gledalcev.Vsi Modrijani smo doma! In doma ustvarjamo. Počnemo pa tudi kaj drugega. Hvala bogu imamo vsi vrtove, blizu je gozd … Drugače pa nič kaj takega. Televizije razen poročil ne gledam. Nič! Zunaj se prebuja narava in vreme je fantastično.