FOTO:S petjem in igranjem proti tesnobi

Ansambel Štrk je stanovalce doma v Ljutomeru spravil v dobro voljo. FOTO: osebni arhiv

Glasba plemeniti duha

Skupina Orlek je nastopila pred Domom upokojencev Franc Salamon Trbovlje. FOTO: osebni arhiv

S pesmijo skupaj na Kum

Navdušeni stanovalci trboveljskega doma. FOTO: osebni arhiv

»Vsi smo bili zadovoljni«

Glasba deluje tudi zdravilno, zato so v teh izrednih razmerah priskočili na pomoč tudi glasbeniki.

Prihajale so različne skupine, od posameznih amaterskih ustvarjalcev, vokalistov, instrumentalistov, do profesionalnih glasbenikov.

Veselje med oskrbovanci med glasbenimi nastopi je bilo neizmerno, od smeha, do solz, poplesovanja, zahval.

Zagotovo so bili ti skoraj trije meseci, ko je bil ves svet v različnih stopnjah izolacije, težki za mnoge. Verjetno pa je bilo najtežje v domovih za starejše občane, in to tako varovancem kot zaposlenim. Stiske, ki jih je povzročala odsotnost stikov in različnih oblik komunikacij s sorodniki in prijatelji, so bile velike. Še težje pa je bilo v domovih, kjer je bilo veliko okuženih in jih je precej tudi umrlo. Številni glasbeniki in skupine so nastopili pred domovi za starejše ter jim tako popestrili dneve v času epidemije, saj je znano, da glasba deluje zdravilno.Tudi v Domu starejših občanov Ljutomer so imeli izredne razmere, vendar pa so tam, tako kot v nekaterih drugih slovenskih domovih za starejše, poskrbeli tudi za razvedrilo, saj je ohranjanje psihičnega zdravja poleg telesnega zelo nujno. Ker pa glasba zagotovo deluje zdravilno in osvežilno na ljudi, so v teh izrednih razmerah nesebično priskočili na pomoč tudi glasbeniki in glasbenice.Kot nam je povedal, direktor Doma starejših občanov Ljutomer, je na idejo, da bi za njihove varovance naredili serijo koncertov pred domom, prišla. »Prvi ji je prisluhnil, ravnatelj Glasbene šole Ljutomer, po prvih nastopih učencev pa so se kmalu pridružili številni glasbeniki iz Prlekije, nekateri na povabilo, veliko pa jih je prišlo tudi samoiniciativno. Nastopi glasbenikov so bili posebna gesta in so izraz plemenitosti prleške duše. Sporočilo našim stanovalcem je bilo, da niso sami, da so tudi kot starejši občani zaželeni in spoštovani v naši lokalni skupnosti. Velik odziv glasbenikov in njihova spontanost sta pokazala in dokazala plemenito plat številnih Ljutomerčanov, njihovo solidarnost, razumevanje in pripravljenost stopiti skupaj.«Pred ljutomerskim domom starejših občanov se je tako v dvajsetih dneh zvrstilo kar 112 glasbenikov in glasbenic, nastopi so bili vsak dan ob 11. uri. Glasbeniki so prihajali zmeraj točno, nekateri so s sabo prinesli tudi svoje ozvočenje ali pa so jim ga pripravili uslužbenci doma. Vsak dan je tako glasbenike kot občinstvo na balkonih pozdravila Cilka Jakelj, ki je tudi usklajevala vse te nastope. »Prihajale so različne skupine, od posameznih amaterskih ustvarjalcev, vokalistov, instrumentalistov, do profesionalnih glasbenikov, godb na pihala, zborov, oktetov in narodnozabavnih ansamblov. Vsem se ob tej priložnosti še enkrat iskreno zahvaljujem in izražam velik poklon organizatorici in nastopajočim,« je poudaril Tomislav Nemec.Njihovi varovanci so med karanteno zagotovo doživljali veliko stisko, zato so so jim ti koncerti lepšali dneve samote.Kot je pojasnil direktor Doma starejših občanov Ljutomer, so v času osamitve stanovalcem doma na različne načine poskušali pomagati premagati osamljenost. Redno jih obiskujejo socialna gerontologija in fizioterapevti, po telefonu se slišijo z organizatorko socialne mreže, posebna popestritev pa so bili prijazni vsakodnevni nastopi glasbenikov. Stanovalci so nastope lahko spremljali s svojih balkonov, nekateri pa leže v svojih sobah. Glasbeni izbor je bil prilagojen starejši generaciji, veliko je bilo ljudskih in ponarodelih pesmi, nekateri stanovalci so tudi sami zapeli. Vsak tak dogodek jim je polepšal dan, marsikomu je vlil novo upanje in zaupanje v prihodnost.Zagotovo je umetnost ena osnovnih nujnih življenjskih potreb, kar se je hitro pokazalo v času izolacije, ko je uporaba kulturnih izdelkov močno narasla. Družba brez kulture res ni kaj veliko vredna, kajti le kulturen človek morebiti zmore biti tudi boljši človek. In tu je seveda kulturnost mišljena v najširšem pomenu. Sicer pa je glasba umetniško početje, ki vpliva na ugodje tako pri izvajalcih kot pri poslušalcih.Tudi pred Domom upokojencev Franc Salamon Trbovlje je nastopilo nekaj lokalnih glasbenikov. Med njimi tudi skupina, ki je tam nastopila na pobudo Mladinskega centra Trbovlje, Trbovlje multimedijsko mesto in trboveljske izpostave JSKD. To je bil po precejšnjem času prvi nastop te zasedbe. Zato smo vprašali pevca Orlekov, ali so jih že močno srbeli prsti in grlo. »Ja, res je. Dolgo že nismo nastopili skupaj, saj nam je odpadlo precej koncertov doma in tudi v tujini. Namreč, morali bi nastopiti 22. maja na folk festivalu v Milanu, odpadli pa so nam tudi koncerti čez poletje in nekaj tudi že v jeseni. Seveda so nas srbeli prsti in grla, saj radi nastopamo in tudi veliko volje imamo za to.«Pravi, da je bilo veselje med oskrbovanci med njihovim nastopom neizmerno, bilo je vsega, od solz, smeha, poplesovanja na balkonih, do zahval, da so se jih spomnili. »Povedati moram še to, da smo v tem domu upokojencev nastopili že pred več kot dvajsetimi leti in tudi takrat so bili zelo navdušeni. Sploh se niso pritoževali, da bi bilo preglasni, čeprav smo takrat igrali v njihovi jedilnici. Ob nedavnem nastopu pred domom pa smo bili zadovoljni prav vsi, mi, vodstvo doma, organizatorji in seveda še najbolj oskrbovanci.«Ni naključje, da so jim Orleki najprej zapeli in zaigrali pesem Na Kum. Poredoš je pojasnil, da se je skladba Na Kum neverjetno prijela v Zasavju in je res nekakšna himna oziroma neke vrste turistična razglednica Zasavja. Najbolj ga veseli dejstvo, da si ljudje v Zasavju na lokalnem radiu za čestitke in pozdrave poslušalcev pogosto dajo zavrteti to njihovo skladbo. »To pove vse«, se še namuzne.