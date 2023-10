S petjem v angleščini Slovencev ne boš navdušil

V nadaljevanju preberite:

Skupina Joker Out, ki jo sestav­ljajo pevec Bojan Cvjetićanin, bobnar Jure Maček, kitarista Kris Guštin in Jan Peteh ter baskitarist Nace Jordan, jezdi na valu Evrovizijskega uspeha in žanje prve mednarodne uspehe. O prodoru v tujino in nocojšnjem koncertu v že nekaj časa razprodani dvorani Stožice smo se pogovarjali s strunarji v zasedbi.