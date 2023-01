Samo v tišini se lahko rodi odnos do zvoka in glasbe

V nadaljevanju preberite:

Z Aleksandrom Gadžijevim je naša kultura posegla na vse najpomembnejše odre svetovnih glasbenih prestolnic, piše v utemeljitvi nagrade Prešernovega sklada. Prejme jo za solistične recitale in izvedbe klavirskih koncertov na domačih in tujih odrih v zadnjih treh letih. Njegova umetniška moč je v izpiljeni klavirski tehniki in izjemni interpretaciji – zlasti Chopina, kar je vrhunski umetniški dosežek v svetovnem smislu.

V intervjuju pred prejetjem nagrade Prešernovega sklada na državni proslavi ob kulturnem prazniku nam je med drugim zaupal, kako se loteva interpretacij skladb, ali je moral zaradi vojne v Ukrajini kdaj prilagoditi svoj repertoar ali odpovedati koncert, kako se ob napornem urniku varuje pred izgorelotjo ter kaj počne, kadar ne koncertira.