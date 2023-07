Sem človek literature

V nadaljevanju preberite:

Britanski glasbenik Benjamin Clementine je upravičil pričakovanja in v polnih Križankah, na svojem tretjem ljubljanskem nastopu, znova očaral občinstvo. Na duhovitem in energičnem nastopu je, ob občasni podpori Slovenskega godalnega seksteta, predstavil pesmi z novega albuma And I Have Been in nekaj starejših uspešnic. Pesem Condolence je ob njegovem vodstvu odpel tudi tisočglavi pevski zbor v Križankah.