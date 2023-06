Šentviška planota se bo tresla v spomin na Ramona

Med 22. in 25. junijem bo na Šentviški planoti potekal dobrodelni glasbeni festival Gora ­Rocka. Devetnajsta izvedba se bo osredotočila na domače glasbenike, eden od vrhuncev festivala bo sobotni koncert Zablujene generacije, ki ga bodo posvetili veliko prezgodaj umrlemu kitaristu Matjažu Aliču - Ramonu.

Gora Rocka je eden od bolj edinstvenih festivalov pri nas, saj ga v celoti poganjajo prostovoljci. Poleg tega si z močno dobrodelno noto prizadevajo za vračanje dobrega lokalni skupnosti, od koder prihaja večina tistih, ki tri dni pomagajo na festivalu, po koncu pa poskrbijo, da okolje ostane čim bolj nedotaknjeno. Pri več kot 15.000 obiskovalcih, kolikor jih pride na planoto, varovanje narave in vzdrževanje reda nista lahek zalogaj.

Lani so organizatorji zbrali 11.275 evrov ter jih razdelili med različna društva: PGD Ponikve - Planota, Botrstvo, Vrabček upanja, Palčica Pomagalčica in dobrodelni škratki, Društvo Humanitarček, NK Tolmin in Folklorno društvo Ivan Laharnar – Planota. V devetnajstih letih obstoja festivala so podarili več kot 170.000 evrov.

»Vsako leto se trudimo, da je izkupiček festivala čim večji in da gre v roke lokalnih in drugih društev ter organizacij, ki potrebujejo finančno pomoč,« je povedala vodja ekipe za odnose z javnostmi Nika Poljanšek. Karte za 19. Goro Rocka so bile v predprodaji že pred meseci – povpraševanje je primerljivo z zadnjo, predkoronsko izvedbo festivala leta 2019. Novost predprodaje so enodnevne vstopnice – tudi zaradi teh so celoten dnevni razpored s časovnico nastopajočih objavili prej kot v preteklih letih.

Od Mi2 do Laibacha in MRFY

Festival bodo v četrtek odprli člani zasedb Mi2, Koala Voice in Alo!Stari, v petek bo ob Prismojenih profesorjih bluesa in članih zasedbe Elvis Jackson Šentviško goro zatresel Laibach, zadnji dan bodo ljubitelji glasbe (ne zgolj rocka) prisluhnili duetu Slon in sadež, Zablujeni generaciji in zasedbi MRFY. Gora Rocka je festival, na katerem niso polna le večerna koncertna prizorišča, temveč je dogajanje pestro tudi podnevi. Organizatorji letos pripravljajo tudi turnir v odbojki na mivki, beer pong, vlečenje vrvi in nogomet na milnici. Kampiranje bo mogoče od četrtka, 22. junija, od 17. ure, pogoj za vstop na območje je veljavna vstopnica. Obiskovalcem bodo vse tri dni na voljo urejene sanitarije ter hrana in pijača.

Novost predprodaje so enodnevne vstopnice. FOTO: Vita Orehek

Na vprašanje, katere tri stvari bi pri tokratni Gori Rocka izpostavila kot korak naprej v primerjavi s preteklimi leti, je Nika Poljanšek odgovorila: »Gora Rocka se odvija v neokrnjeni naravi in zato organizatorji, prostovoljci, zadnja leta delamo vse, da bi jo naš festival kar se da malo obremenil. Pijačo točimo izključno v pralne kozarce vseh dimenzij, kavo mešamo s sladkorjem z lesenimi palčkami, koktajle srkamo z okolju prijaznimi slamicami. Tudi letos nadaljujemo projekt zasajevanja rockerskega drevoreda, ki smo ga začeli leta 2019. Največje rock zvezde, ki nastopajo na festivalu, vsako leto zasadijo drevo. S tem si želimo ohraniti naravo, v kateri se odvija festival. Z drevoredom vračamo naravi svež zrak, brez katerega ni življenja, ni prehrane, ni piva in ni rocka.«

Svojevrsten poklon se na sobotni večer obeta v začetku letošnjega leta preminulemu kitaristu Zablujene generacije Matjažu Aliču - Ramonu. Z nastopom – prvim po letu 2019 – se mu bodo »zablujenci« poklonili za vse iskrene in nore odrske nastope ter za velik pečat, ki ga je vtisnil kot nenadomestljiv član idrijske oziroma slovenske punkovske scene.

Vrnitev na sceno je Zablujena generacija načrtovala in snovala z Ramonom, pobudo za izvedbo spominskega koncerta pa so dali organizatorji Gore ­Rocka. Na Šentviški Gori sta skrbno spravljeni Ramonova razbita kitara z nastopa na Emi in skladba Kdo hoče plesati z menoj?. Skupaj z gosti se bodo člani skupine priklonili kitaristu v slogu rock'n'rolla.