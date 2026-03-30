(REPORTAŽA) Omare, ki je pripadala Jane Birkin, se ne smemo niti dotakniti

Hiša Sergea Gainsbourga ponuja edinstveni vpogled v zaodrje umetnikovega življenja in dela. Skozi njegovo domovanje nas popelje glas Charlotte Gainsbourg.

Drugega marca je minilo petintrideset let od smrti legendarnega kantavtorja in ene od ikon francoskega popa Sergea Gainsbourga. Potem ko je preminil v svojem stanovanju v 7. pariškem okrožju, je to dolga leta ostalo nedotaknjeno, dokler ga niso konec leta 2023 odprli za javnost. Vsakokratno omejeno število vstopnic gre za med – nam se je tokrat nasmehnila sreča. Vse od odprtja le nekaj mesecev po smrti Gainsbourgove velike ljubezni, ameriške igralke in pevke Jane Birkin, na spletu sprostijo vstopnice za samo približno tri mesece vnaprej. Poleg tipa vstopnice (za hišo in muzej ali samo za slednjega) je treba izbrati še uro vstopa; na voljo so do zapolnitve mest. Za celostno izkušnjo si je najbolje ogledati vse, kar ponuja, za piko na i pa ob glasbi Gainsbourga, Françoise Hardy in drugih še ...