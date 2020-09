Severa Gjurin - Končno samostojni prvenec

Severa Gjurin je likovnica in glasbenica, ki se ji nikamor ne mudi. Svoj samostojni prvenec Ali je še kaj prostora tam na jugu je izdala šele nedavno, čeprav ima za seboj dolga leta razgibanega glasbenega sodelovanja z različnimi glasbeniki. Novi album bo še enkrat predstavila 22. septembra v klubu Cankarjevega doma v Ljubljani.Severa Gjurin je na glasbeno sceno stopila pred leti v zasedbi Olivija, v kateri se je začelo njeno javno sodelovanje z bratom Galom. Z njim in tudi z drugimi glasbeniki še vedno veliko nastopa. S klaviaturistom in producentom Borutom Činčem je pred časom, bolj po naključju, ustvarila meditativen album ...