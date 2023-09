Sinteza literature in glasbe

»Povezava literature in glasbe, pojmovnega in neubesedljivega, je letos v fokusu Festivala Maribor,« je ob včerajšnji predstavit­vi tokratne edicije dejala vodja festivala Barbara Švrljuga Hergovich. Tudi tokrat so uvrstili­ v program izvirno delo, in sicer glasbeno igro Zvezda in srce, ki sta jo po naročilu Festivala ­Maribor napisala Nana Forte in Jure Ivanušič. Med vrhunce festivala sodijo tudi koncerti No Borders Orchestra, Fire & Ice in Ensemble Modern.