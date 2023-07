Skladatelj Anže Rozman nominiran za emmyja

17. septembra bodo petinsedemdesetič podelili nagrade emmy. V kategoriji Izjemna glasbena kompozicija za dokumentarno serijo ali posebno oddajo je za nagrado primetime emmy za prispevek k dokumentarni seriji Prehistoric Planet nominiran tudi slovenski skladatelj Anže Rozman, ki je skupaj s svetovno priznanim in z oskarjem nagrajenim skladateljem Hansom Zimmerjem ter skladateljico Karo Talve za serijo ustvaril inovativno glasbo iz unikatnih instrumentov iz fosilov in kosti.

Prehistoric Planet je desetdelna naravoslovna dokumentarna serija, ki je premiero doživela na Apple TV+ maja 2022. Produciral jo je Jon Favreau v sodelovanju z Natural History Unit (BBC Studios). Serija sledi dinozavrom in drugim prazgodovinskim živalim, ki so na Zemlji živele pred 66 milijoni let. Za nagrado primetime emmy je nominirana njena druga epizoda z naslovom Badlands.

Glasba iz serije je doslej že prejela nagrado za najboljšo izvirno glasbo za dokumentarno serijo na Hollywood Music in Media Awards (HMMAs) ter nominacijo za nagrade bulldog television broadcast 2022. Anže Rozman, Kara Talve in Hans Zimmer so se pri komponiranju odločili za edinstven pristop – izdelali so glasbila iz fosilov, okamenelega lesa, replik fosilov dinozavrov in kosti. Boštjan Gombač je za njih posnel tudi zvok replike neandertalske piščali iz Divjih bab. Ustvarjalni proces je trajal skoraj tri leta. V tem času se je rodilo več edinstvenih glasbil. Glasbo so nato posneli skupaj z BBC-jevim simfoničnim orkestrom iz Walesa. Inovativni zvok je postal ključni del serije.

V skoraj triletnem procesu komponiranja se je rodilo več edinstvenih glasbil. FOTO: Osebni arhiv

»Nominacija za primetime emmy ima zame edinstven pomen. Nagrado si namreč delim s svojo zaročenko in izjemno skladateljico Karo Talve ter z enim od mojih glasbenih idolov, Hansom Zimmerjem, čigar glasba me spremlja in navdihuje že od zgodnjih najstniških let. Skozi proces ustvarjanja sem se od obeh stalno učil in rastel. Izredno sem ponosen na glasbo, ki smo jo ustvarili. Emmyji so namreč oskarji televizijske industrije. So cehovske nagrade. Glasujejo lahko le člani Akademije Emmy, torej tisti, ki so tudi sami skladatelji, glasbeni producenti oziroma delujejo v industriji filmske glasbe. To pomeni, da so člani znotraj glasbeno-filmske industrije našo glasbo prepoznali kot eno izmed najboljših v letošnjem letu. Se moram kar uščipniti …«

Rozman je že kot otrok občudoval glasbo Hansa Zimmerja. Spominja se, kako je z družino sedel pred televizorjem in gledal filme, za katere je Zimmer ustvaril glasbo, kot sta Gladiator in The Rock. Svojo strast do glasbe je nadgradil na Srednji glasbeni šoli v Ljubljani, na Akademiji za glasbo v Ljubljani in nazadnje na Berklee College of Music. Med študijem je dobil priložnost, da v londonskih Air Studios snema svojo magistrsko skladbo. Takrat sta Hans Zimmer in Christopher Nolan tam snemala glasbo za film Interstellar. Rozman je Zimmerja ogovoril, z njim delil kosilo in mu pozneje poslal svojo magistrsko skladbo. Naposled se je preselil v Los Angeles in kot skladatelj začel delati v njegovem studiu Bleeding Fingers.