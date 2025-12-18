Z močnim slovenskim pečatom so očarali Japonce in Korejce

Ko se slovenski orkester v istem tednu znajde na programu elitnih azijskih dvoran skupaj z Berlinsko in Dunajsko filharmonijo,to ni kar tako. Orkester Slovenske filharmonije je na dvotedenski turneji na Japonskem in v Južni Koreji izvedel devet koncertov in s tem odprl vrata novim sodelovanjem. Članek razkriva, kako pomembno vlogo je pri tem imela kombinacija evropskega simfoničnega repertoarja in sodobne slovenske glasbe Nine Šenk in Jurija Mihevca, zakaj je bila prisotnost pianista Aleksandra Gadžijeva za organizatorje ključna referenca ter kaj pomeni, da azijski partnerji Slovensko filharmonijo uvrščajo ob bok najuglednejšim orkestrom.