Slovenska filharmonija vabi k vpisu abonmajev

Slovenska filharmonija je razgrnila program abonmajske sezone 2026/27, v kateri pod sloganom Barvito nagovarja občinstvo s kar šestimi abonmaji.

Orkestrska glasba med klasicizmom in 21. stoletjem

Ljubitelje orkestrske glasbe bodo najbolj pritegnili trije abonmaji, katerih koncerti bodo v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma.

Abonma Same mogočne skladbe je zavezan vrhuncem simfonične glasbe ter drugim priljubljenim kompozicijam iz 19. in z začetka 20. stoletja. V njem bodo poleg glavnega dirigenta Kahija Solomnišvilija Orkester Slovenske filharmonije vodili tudi mnogi gostujoči dirigenti, pod taktirko katerih bodo izvedena dela Mahlerja, Straussa, Bernsteina, Prokofjeva, Fauréja in Debussyja.

Glavni dirigent Orkestra Slovenske filharmonije Kahi Solomnišvili

Abonma Filharmonični klasični koncerti se na drugi strani ponaša z deli iz obdobja dunajske klasike in romantike – uverturami, koncerti, simfonijami in drugimi orkestrskimi skladbami Mozarta, Beethovna, Schuberta, Mendelssohna, Schumanna in Brahmsa. Večere tega abonmaja bodo prav tako zaznamovali mednarodno uveljavljeni solisti in dirigenti, med njimi zmagovalka dirigentskega tekmovanja v Pariški filharmoniji Mojca Lavrenčič. Poleg tega bodo abonmaja SMS in FKK v sezoni 2026/27 dopolnila tudi dela Ludwiga van Beethovna, ki se mu bo ob dvestoti obletnici smrti Slovenska filharmonija poklonila z izvedbami njegovih devetih simfonij.

Del poslanstva Slovenske filharmonije je seveda tudi izvajanje najnovejših glasbenih del. Poslušalce, željne spoznavanja kompozicij 20. in 21. stoletja, tako nagovarja abonma Sodobne orkestrske skladbe. Na njegovih koncertih bodo izvedena dela najodmevnejših sodobnih skladateljev, pa tudi skladbe slovenskih ustvarjalcev.

Zborovska glasba od renesanse do sodobnosti in koncerti Družinskega abonmaja

Zbor Slovenske filharmonije

Poleg abonmajev SMS, FKK in SOS izvajata Zbor in Orkester Slovenske filharmonije tri koncertne cikle tudi v svoji matični dvorani v Slovenski filharmoniji, med njimi pod vodstvom glavnega dirigenta zbora Stephena Laytona in izbranih gostujočih dirigentov kar dva, namenjena ljubiteljem zborovske glasbe. V Vokalno-instrumentalnem programu bosta v sodelovanju z izvrstnimi pevskimi solisti posegla po delih Bacha, Božičnem oratoriju in Pasijonu po Mateju, in Haydna ter skladbami skladateljev druge polovice 19. stoletja.

Glavni dirigent Zbora Slovenske filharmonije Stephen Layton

Pretežno vokalni cikel na drugi strani predstavlja izbrana dela slovenske in tuje zborovske glasbe, tako skladbe a cappella kot kompozicije ob spremljavi klavirja ali orgel, njegove koncerte pa bogatijo predkoncertni pogovori in pokoncertna druženja.

Izjemno priljubljen je poleg tega v zadnjih letih tudi Družinski abonma, na njegovih moderiranih matinejah se mladi poslušalci seznanjajo s klasično glasbo in spoznavajo Orkester in Zbor Slovenske filharmonije.

