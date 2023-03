Slovenski glasbeni dnevi o glasbeni kritiki ter s poklonom Lebiču in Kuretu

Slovenski glasbeni dnevi bodo v 37. izdaji potekali med 21. in 26. marcem. Ob novitetah, ki bodo krstno izvedene, se bodo v koncertnem delu poklonili skladatelju Lojzetu Lebiču in nekdanjemu snovalcu tega praznika slovenske umetnostne glasbe Primožu Kuretu. V simpozijskem delu bodo glasbeni raziskovalci razmišljali o položaju glasbene kritike.

Tematsko se bodo letošnji dnevi ukvarjali s položajem glasbene kritike nekoč in danes. Jernej Weiss, vodja mednarodnega simpozija, na katerem bo sodelovalo 27 simpozistov iz 11 držav, je povedal, da kritika resne glasbe razen v nekaterih posamičnih raziskavah še ni bila podrobneje obravnavana, je pa tako kot drugod tudi pri nas doživela spremembe, vezane na širše družbene dejavnike.

Od časopisnega žanra v 19. stoletju, ko so bile kritikam namenjene celotne strani, se je skrčila na nekatere medije, v sodobnem času pa tradicionalne medije nadomeščajo novi. Kot bodo pokazali referati, gre za vsesplošen fenomen, je povedal Weiss. Med simpozisti je napovedal morda tudi najbolj znano kritiško ime v ZDA, Alexa Rossa iz New Yorka.

Simpozij bo potekal v novih prostorih Akademije za glasbo v Kazini, kjer bosta na sporedu tudi okrogli mizi o trenutnem stanju in možni prihodnosti glasbene kritike v Sloveniji ter o ženskah v glasbi, na kateri bodo z domačimi in tujimi gostjami predstavili najnovejše monografske publikacije. Ob zaključku dvodnevnih razprav pa bodo predstavili še monografijo ob 70-letnici Festivala Ljubljana.

FOTO: arhiv Festivala Ljubljana

Festival bo v Cankarjevem domu odprl Simfonični orkester RTV Slovenija s koncertnim poklonom skladatelju in pedagogu Lebiču. V integralni različici bo prvič zazvenelo njegovo orkestrsko delo Cantico I in Cantico II, ki po besedah umetniške vodje orkestra Maje Kojc na ta način še ni bilo izvedeno. Na sporedu bosta še deli Glasovi za godala, tolkala in brenkala ter Uvertura za tri instrumentalne skupine. Vodenje koncerta so zaupali obetavnemu dirigentu mlajše generacije Davorinu Moriju, ki je z radijskim orkestrom že sodeloval ob žanrsko raznolikih priložnostih.

Drugi koncertni poklon bodo večer kasneje v Slovenski filharmoniji izvedli Simfonični orkester SNG Maribor, dirigent Simon Krečič in sopranistka Sabina Cvilak. Kot je povedal Krečič, se bodo spomnili profesorja Kureta, ki je močno zaznamoval tako študente Akademije za glasbo kot slovensko glasbeno kulturo nasploh. Pripravili so spored del, ki bo odseval tudi njegove glasbene interese, med drugim glasbo Gustava Mahlerja, ki ga je raziskoval.

Društvo slovenskih skladateljev se bo v dneve vključilo s ciklom Koncertni atelje, v katerem bosta nastopila sopranistka Maria Leben in hamonikar Klemen Leben, ter z Nočjo slovenskih skladateljev, ki bo tokrat po besedah predsednika društva Dušana Bavdka vsebovala 14 novitet. Izvajala jih bosta Pihalni kvintet Ariart in Godalni kvartet Dissonance.

S koncertom v Posavskem muzeju Brežice se bo dnevom pridružil tudi ansambel za staro glasbo Musica cubicularis, ki bo po besedah člana Domna Marinčiča poustvaril motete iz zbirke Harmonia concertans baročnega skladatelja Isaaca Poscha, ki je deloval na ozemlju današnje Slovenije, med njimi nekatere motete, ki so jih nedokončane našli na Saškem.

Festival bo 26. marca sklenil koncert v sodelovanju z Glasbeno matico Ljubljana. Po napovedih predsednice Veronike Brvar bosta mezzosopranistka Barbara Jernejčič Fürst in avstrijski kvartet glasbenic Airbone extended, v katerem deluje tudi harfistka Tina Žerdin, predstavila samospeve skladateljev različnih generacij v novodobni obliki.

Darko Brlek, direktor in umetniški vodja Festivala Ljubljana, ki stoji za organizacijo, je povedal, da so Slovenski glasbeni dnevi festival in praznik slovenske glasbe obenem. V teh letih so na njem nastopili številni izvajalci, nastalo je veliko novih del, s tem pa nameravajo tudi nadaljevati.