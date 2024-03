Slovo velikega mojstra zvoka

V nadaljevanju preberite:

Danes so se sorodniki in prijatelji na ljubljanskem pokopališču Žale poslovili od Aca Razbornika. V glasbenem poslu je pristal povsem slučajno in je z leti postal prava ikona in pionir na številnih področju, za katera je bil samouk. Za vrhunec svoje kariere je razglasil snemanje albuma Odpotovanja Tomaža Pengova, ki je bil tudi njegov prvi, ki ga je posnel.

Bil je samouk in amater, ki je delal na elektroservisu na Mačkovi ulici v Ljubljani, kjer je popravljal magnetofone in hi-fi opremo. Tam je glasbenikom tudi popravljal mikrofonske kable in drugo opremo ter hitro postal njihov najboljši prijatelj. Ko je s Pengovom posnel odličen album, enega prvih pravih albumov v Sloveniji in Jugoslaviji, se je to počasi razvedelo in je nadaljeval s snemanji. Posnel jih je več kot petsto, bil pa je tudi mentor številnim, ki so šli po njegovi poti. Zbrali smo nekaj vtisov o njemu in njegovem delu.