Letošnji festival Druga godba, ki je devetintrideseti po vrsti, bo v celotedenski različici omogočil bolj zbrano sledenje svetovnim zvočnim trendom. Začel se bo nocoj ob 20. uri v Cankarjevem domu z nastopom katalonskega kitarista in klaviaturista Raüla Refreeja in italijanske pevke Marie Mazzotta.

Drugogodbeni teden v Ljubljani bo potekal osem dni na devetih odrih štirih koncertnih prizorišč. Izbor obsega dvajset izvajalcev iz osemnajstih držav s petih celin, ki bodo uprizorili dvaindvajset nastopov.

Poskočna kolumbijska zasedba Meridian Brothers. FOTO: Mariana Reyes

Kot pravi Bogdan Benigar, vodja programskega odbora Zavoda Druga godba, je »program tradicionalno pester in vsežanrski ter hkrati spolno uravnotežen. Ponuja sodoben splet tradicionalnih in urbanih godb, zavitih v zastave, ki presegajo državne meje ter so v prvi vrsti zavezane umetnosti kot najbolj prostrani in hkrati intimni izpovedi. Namenjene so radovednemu občinstvu vseh generacij, ki si želi z znanjem, izkušnjami ter ustvarjalno svobodo ustvarjalk in ustvarjalcev obogatiti življenje in ga deliti s sorodnimi dušami.«

Mariza je zvezda fada

Nesporno največja zvezda letošnjega festivala je portugalska pevka Mariza, ki je pri nas nastopila že dvakrat. Prav tako je z zvezdniškim sijem obsijan malijski kitarski virtuoz Vieux Farka Touré, ki je že nastopil na Drugi godbi leta 2008 in je sin slovitega mojstra puščavskega bluesa Alija Farka Touréja.

Otvoritveni koncert bo odprl projekt dveh močnih glasbenih osebnosti, Raüla Refreeja in Marie Mazzotta. Refreejeva glasbena preteklost je impozantna, utrdila je glasbene poti številnih glasbenikov, s katerimi je sodeloval – Sílvia Pérez Cruz (Granada), Rosalía (Los Ángeles) in Lina, s katero je nastopil tudi v Ljubljani. Njegovo srečanje z Mario Mazzotta pa je povsem nekaj drugega. Maria Mazzotta je uveljavljena glasbena kraljica Apulije, in ko zapoje, njen glas ponese vse od Balkana do Iberskega polotoka in širše.

Samosvoja in atraktivna francosko-japonska zasedba PoiL Ueda. FOTO: Paul Bourdrel

Zvoki Sredozemlja

V torek bosta dva drugogodbena koncerta v Klubu Cankarjevega doma. Prvi bo nastop španskega dueta Tarta Relena, ki ga sestavljata pevki in elektroničarki Marta Torrella in Helena Ros. Z vokalnimi slogi v razponu od flamenka do jazza ter skladbami v katalonščini in španščini, grščini in latinščini bosta predstavili glasbeno Sredozemlje. Svoj del pa bo prispevala tudi grška zasedba Kadinelia, ki jo sestavljata Thanasis Zikas in Evi Seitanidou. Preplet zvoka akustične kitare, lire, tradicionalnih grških dud in beatboxa preobrazi grške melodije v nekaj popolnoma novega.

Drugo godbo bosta odprla Raül Refree in Marie Mazzotta. FOTO: Alex Rademakers

Glasbeni maraton na Metelkovi

Druga godba se vrača na Metelkovo z mini maratonom, ko se bo v četrtek, 25. maja, na treh odrih predstavilo šest zasedb umetnikov različnih generacij. V Klubu Gromka bo nastopila mednarodna zasedba Teis Semey Quintet. Vodi jo danski jazz kitarist Teis Semey, ki velja za enega najbolj briljantnih mladih ustvarjalcev Evrope. Sledil bo nastop ameriškega dueta, ki ga sestavljata Damon Locks, elektronika, in Ken Vandermark, pihala. To sta najslovitejša veterana chicaške jazzovske scene.

Na letnem vrtu Gala hale pa bosta najprej nastopila Esinam Dogbatse, glas, flavta, tolkala, elektronika, in Sibusile Xaba, glas, kitara, tolkala. Čeprav sta odraščala v različnih kulturnih okoljih, imata skupne afriške korenine, kar ju inspirira. Sledil bo koncert domače plesno-ritmične zasedbe Spiral Mind v postavi Manuel Brajnik, sintetizator, kitara; Rok Babič, sintetizator, bas; Gaj Bostič, bobni, tolkala; Jan Lavrič in Vuk Emiliano Valecic, vidžeja. Mlad umetniški kolektiv v svojo izraznost vključuje zvočnost različnih stilov, od progresivnega rocka prek podtalne elektronske glasbe in jazza do afriških ritmov in triphopa.

Klub Channel Zero pa bo gostil francosko-japonsko sodelovanje v zasedbi PoiL Ueda. To je glasbeno partnerstvo avant rock kvarteta PoiL iz Lyona ter japonske vokalistke in pripovedovalke Junko Uede, ki igra na japonsko lutnjo.

Sledil bo nastop producentke, didžejke in performerke Liliane Chlela, ki živi in ustvarja med Montrealom in Bejrutom. To bo uvodni od treh nastopov z elektronskim setom – naslednji dan bo nastopila še v Pritličju in v soboto v Kinu Šiška.

Plesni zvoki

Igrišče dvorane Tabor bo v petek, 26. maja, postalo drugogodbeno prizorišče. Večer se bo začel s koncertom kolumbijske zasedbe Meridian Brothers. Vodja zasedbe Eblis Alvarez povzema zgodovino tradicionalne karibske glasbe na avtentičen in hkrati eksperimentalen način. Sledil bo nastop južnoafriške zasedbe iz Soweta BCUC, ki prepleta punk, funk, hiphop, soul in petje a cappella.

Sobotni večer bo v Kinu Šiška, kjer bo najprej nastopil ugandski afrofuturist Faizal Mostrixx, avstrijski jazz pa bosta zastopala HARi ViDERCi in Herbert Pirker. Za njima se bo predstavil puščavski Jimi Hendrix, Vieux Farka Tourém, ki je na Drugi godbi že nastopil pred petnajstimi leti. Vrača se z odmevnim albumom očetovih pesmi. V nedeljo, 28. maja, pa bo slovenski predstavitveni večer v Klubu Cankarjevega doma, ko bodo nastopili Harmelogic, KiKi in Zajtrk.

Eden od vrhuncev festivala bo nastop kitarista saharskega bluesa Vieuxa Farka Touréja. FOTO: Kiss Diouara

Vrhunec za konec

Vrhunec letošnje Druge godbe bo prihodnji ponedeljek, 29. maja, ko bo nastopila Portugalka Mariza, ena vodilnih svetovnih vokalistk. Je nesporna naslednica legendarne fado kraljice Amálie Rodrigues in ji je posvetila svoj zadnji album Mariza canta Amalia.

Letošnji festival bo v torek, 30. maja, zaključil koncertni dvojec v Kinu Šiška. Najprej bo oder zavzel francosko-venezuelski duet La Chica s prepletom sodobne in klasične glasbe. Ameriška večinštrumentalistka Brittney Denise Parks, znana kot Sudan Archives, pa je ena od vzhajajočih zvezd, ki spaja avantgardni pop, rhythm & blues in hiphop, ob močni podpori violine. Druga godba prihaja tudi z bogatim spremljevalnim programom.