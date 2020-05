Spletni koncertni cikel vrhunskih domačih ustvarjalcev

Ljubljanski center urbane kulture Kino Šiška je z desetimi organizatorji glasbenih dogodkov pripravil serijo štirinajstih interaktivnih spletnih prenosov koncertov z odra velike dvorane Kina Šiška.­ Prenosi bodo med 5. majem in 16. junijem vsak torek in petek ob 21. uri. Izjema bosta polfinalna večera Špil lige 5. in 6. junija ob 20. uri. Koncerte bodo prenašali prek zooma, youtuba in facebooka­ Kina Šiška.Glasbeni ustvarjalci, koncertni organizatorji in podporne službe so morali zaradi ukrepov proti širitvi covida-19 čez noč zapreti prizorišča, saj so koncerti v živo do nadaljnjega prepovedani. To je prineslo različne ...