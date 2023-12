Sprehod po slovenski pianistiki

Skladateljevo sporočilo tik pred njegovim današnjim 90. rojstnim dnevom je bilo stvarno: »Društvo slovenskih skladateljev me je ob moji 90-letnici počastilo z izdajo CD-plošče […] tako je iz arhiva RTVS oživljen izbor nekaterih pomembnih skladb naše ustvarjalnosti …«

Ploščo Prve izvedbe/First Performances (Škerjanc, Ukmar, Ciglič, Koporc, Svete, Dekleva, Lebič, Ramovš) je s spremnim besedilom pospremil Franc Križnar, posnetki pa so iz arhiva nacionalnega radia, nastali so med letoma 1966 in 2018. Križnar, sicer tudi avtor Deklevove biografije Živeti z glasbo, natančneje predstavi vsako od del, že v uvodnem portretu pa ugotav­lja, da so poleg drugih Deklevovih dosežkov pomembne njegove interpretacije slovenske solistične klavirske glasbe. »Od daleč in splošno gledano se je v svoji po­ustvarjalnosti in s posnetki izkazal tako rekoč z vso stotnijo le-teh [...] Kulturna in še posebej glasbena krajina je z večplastnimi klavirskimi prispevki I. Dekleve še bogatejša: tu in zdaj! Izbor predstavljenih del slovenske pianistike je dolg, gotovo sto let njenega razvoja. Ni naključen, od polpretekle dobe do današnjega časa: od Škerjančeve romantike do modernizmov Lebiča, Ramovša …«

Pianist, skladatelj, pedagog in dolgoletni predsednik Društva glasbenih umetnikov Slovenije Igor Dekleva ima za sabo dolgo solistično kariero z več kot 1600 koncerti v večini evropskih držav, Južni in Severni Ameriki, Afriki in Aziji. Ustvaril je izjemen opus več kot 600 skladb za zbor, komorne zasedbe in klavir. Posvečal se je tudi pisanju didaktične literature in velja za avtorja izvirne slovenske klavirske metode z ljudsko pesmijo kot osnovo. Leta 1977 je izdal učbenik Dober dan, Ciciban, lani še knjigo Klavirska tehnika z izborom primerov iz klavirske ­literature.

Dekleva je bil tudi pobudnik, izvajalec in moderator dveh televizijskih serij na nacionalni televiziji, Po belih in črnih tipkah – svetovna klavirska glasba leta 1975 in Slovenska klavirska glasba leta 1989. Leta 1959 je diplomiral iz klavirja na Akademiji za glasbo v Ljubljani, v razredu profesorja Janka Ravnika, študij je nadaljeval na Visoki šoli za glasbo v Münch­nu, v razredu profesorja Erika Then-Bergha, nato se je izpopolnjeval v mojstrskih razredih v Sieni z Alfredom Cortotom in Kvintetom Chigiano ter na Mozarteumu v Salzburgu s Carlom Zecchijem. Od leta 1967 je poučeval klavir in klavirski duo na Akademiji za glasbo v Ljubljani, ljubljanska univerza mu je leta 2016 podelila naziv zaslužnega profesorja emeritusa Akademije za glasbo. Več kot štiri desetletja sta s soprogo Alenko nastopala kot Klavirski duo Dekleva.