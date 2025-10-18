Strašljivi zvoki iz temačne Kamre

V nadaljevanju preberite:

Sem ter tja, žal sploh na majhni slovenski glasbeni sceni vse preredko, izide album, ki ni le prvovrsten predstavnik svojega žanra, temveč obenem tudi razbija žanrske kalupe in popelje poslušalca v še ne slišane zvočne prostore. Novi album Unending Confluence – izšel je pri italijanski založbi Avantgarde Music – slovenske black metal skupine Kamra je nedvomno primer tega. Inovativen, samosvoj in obenem virtuozen izdelek, ki zavrača žanrske okvire, predstavlja še absurdnejšo vizijo najabsurdnejšega metalskega žanra.