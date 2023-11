Svet je še vedno lep

V nadaljevanju preberite:

Zlatko je v šestnajstletni karieri izdal enajst studijskih albumov. Nov z naslovom Svet je lep 2 je izšel digitalno ter v obliki knjige z besedili, opisom in kodo za prevzem skladb. Na njem je 15 pesmi, ki so nastale v sodelovanju s Katjo Koren, Tino Marinšek, Erikom Felicijanom, Leyre, Aiyo Rose in Evo Beus. Ploščo, ki jo je produciral Urban Malovič, bo Zlatko jutri predstavil v ljubljanskem Kinu Šiška s spremljevalno zasedbo Optimisti.