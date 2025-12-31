Svet, ki ga ustvarjaš, je svet, v katerem živiš

V nadaljevanju preberite:

Nov album Midnight Sun/Polnočno sonce je pevka in avtorica projekta Zvezdana Novaković - ZveN izdala v samozaložbi, vsak ovitek je unikatno poslikala. Z glasbo nas vabi, da se soočimo z notranjimi labirinti, obenem nam ponuja upanje, da bomo našli­ mir in svetlobo tudi v najbolj skritih sobanah človeške duše. Z godalnim kvartetom, ki ga sestav­ljajo violinistka Ana Mezgec, violinistka Mojca Batič, violistka Barbara Grahor Vovk in violončelistka Zala Vidic, ga bo v torek predstavila v Klubu ­Cankarjevega doma.