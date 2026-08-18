Reportaža s Szigeta: Vzporedno vesolje na drugem koncu mostu

Prebivalstvo Budimpešte se je minuli teden zaradi festivala Sziget povečalo za nekaj sto tisoč ljudi. Mladi in stari vseh narodnosti so se lahko za šest dni odklopili od vsakdana ter se v tem »mestu sredi mesta«, ki je metaforično in dobesedno otok zase, potopili v raznovrstne dejavnosti, predstave in koncerte. Na glavnem odru so med drugimi nastopili Florence + The Machine, Bring Me the Horizon ter Skrillex, čigar set je v soboto v sklepnem dejanju festivala pospremil veličasten večminutni ognjemet. Že več kot trideset let je Sziget, ki je nastal kot študentski festival, namenjen prijateljskemu druženju. Neločljivo je povezan z največjim budimpeškim otokom na Donavi, Óbudo. V času festivala se je preobrazil v otok svobode – misli, izražanja in identitet, dokler je to bilo v duhu ...