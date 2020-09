T. M. S. Crew za uvod v krizni Orto fest

Vsakoletni Orto fest, ki bo letos že 21. zapored, so morali zaradi karantenskih ukrepov prestaviti. Krizni Orto fest bomo spremljali med 4. septembrom in 19. decembrom. Nocoj ob 21. uri ga bo začela domača rap'n'roll zasedba T. M. S. Crew, ki bo predstavila nov album Kar seješ, to žanješ.Skladbe z novega albuma so žanrsko različno obarvane, rdeča nit, ki se prepleta skozi besedila in ustvarja enotno sporočilo, je interpretacija družbenih vzorcev, ki jih opažata frontmana in ustvarjalca besedil v skupini The Masta Skillz. Sejalca rim s svojimi besedami opozarjata na pomembnost zavedanja posledic, ki jih imajo naša ...