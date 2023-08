Tako avtentične bossa nove ne slišiš pogosto

V nadaljevanju preberite:

Brazilski pianist, skladatelj, aranžer in producent César Camargo Mariano ima za sabo več kot 60-letno glasbeno kariero. Trenutno živi in dela v New Yorku, pred časom se je z veseljem odzval na povabilo skupine Bossa de Novo, s katero bo v okviru Ljubljana festivala nocoj nastopil v ljubljanskih Križankah.