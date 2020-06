Teo Collori in Momento Cigano - Avtorski pogled na zapuščino gipsy swinga

V petek, 18. junija, ob 20. uri bo v okviru Jazz festivala Ljubljana v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma nastopila zasedba Teo ­Collori in Momento Cigano, katere nastop bodo prenašali po družabnih omrežjih. Skupino, ki se posveča samosvoji viziji gypsy swinga, vodi kitarist Teo Collori, v njej so še Metod Banko (ritem kitara), Matija Krečič (violina), Matej Kužel (klarinet) in Jošt Lampret (kontrabas). Doslej so izdali albume Hot Club Piran (2015), Kamerato Muzikante (2018) in Molto Aligatore (2019), ki ga bodo prestavili na festivalu.Po dolgem času ste spet skupaj na odru. Ste pogrešali nastope?Teo Collori: Zelo smo jih ...