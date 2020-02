FOTO:The Comet is Coming

Psihadelični electro jazz astronavti so vzburili duhove že ob nastanku leta 2013 v nekem londonskem skladišču. Ob izidu prvega albuma Channel The Spirits je dvignila v nebo klub Channel Zero na Metelkovi. To je bil spektakularni koncert Druge godbe, ki se je zapisal v zgodovino festivala. Tvorca in prvega guruja nove londonske jazz scene Shabako Hutchingsa je slovensko občinstvo sicer spoznalo že prej z zasedbo Sons of Kemet, v Ljubljani pa je nastopil tudi z Ancestorsi. Vsaka od zasedb ima svojo zgodbo, a člani skupine The Comet Is Coming zvenijo tako posebno in navdušujoče, kot da bi imela njihova glasba res izvor nekje v vesolju. Razumljivo, ker tam »bivajo« Sun Ra, Jimi Hendrix in Frank Zappa kot najbolj pomembni inspiratorji ustvarjalnosti benda.



Po izidu drugega albuma Trust in the Life Force of Deep Mystery (Impulse, 2019), ki so ga pospremile odlične recenzije, je komet povezal narode in generacije, da so skupaj vstopili v vesoljsko plovilo s pristanki na največjih svetovnih odrih. Še danes odmeva njIihov letošnji poletni pristanek na festivalu v Glastonburyju.



V fotogaleriji si lahko ogledate znanstvenofantastično izkušnjo, po kateri še dolgo ni bilo jasno, kdo smo in kje smo.