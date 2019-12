The New Power Generation - Veličastno Princeovo spremstvo

The New Power Generation so močno definirali Princeov zvok.

Foto Peter Lodder

»Dobra šola«

Zasedba The New Power Generation, ki bo danes ob 21. uri nastopila v ljubljanskem Kinu Šiška, je bila več kot le spremljevalna skupina velikega Princea. Bila je njegov obvozni projekt, ko je bil v sporu z založbo Warner.Zasedba The New Power Generation je celotna devetdeseta leta spremljala Princea, prav tako je s to zasedbo posnel svoj zadnji studijski album HITnRUN Phase Two leta 2015.Člani skupine The New Power Generation so se prvič ponovno zbrali na uradnem koncertu, posvečenem Princeu, pred tremi leti v njegovem rojstnem Minneapolisu. Morris Hayes, klaviaturist, glasbeni vodja zasedbe in Princeova desna roka, je na koncertu združil prvotne člane zasedbe, pridružili so se jim številni svetovni zvezdniki. Ker so naleteli na dober odziv občinstva in medijev, so se odločili za koncertno turnejo v čast Princeu. Na tej turneji The New Power Generation nenadomestljivega Princea na vokalu nadomešča pevec MacKenzie. V dobro se mu šteje, da ne poskuša oponašati Princea, temveč mu z avtentičnim nastopom predvsem kaže spoštovanje.Zanimalo nas je, kako se je sploh začelo, zato smo vprašali Morrisa Hayesa, kako je zasedba nastala. Povedal je, da »so Princea vedno navdihovali drugi glasbeniki in je vedno občudoval sinergijske učinke glasbenikov, zbranih v različnih kombinacijah. Hkrati sta ga vedno očarala kemija med člani skupine in občutek za skupnost, za enost. Zato je ta zasedba nastala povsem naravno.« Ko je Prince leta 1990 ustanovil The New Power Generation, je lastnoročno napisal sporočilo za javnost, v katerem je poudaril, da je njegova skupina »najboljši bend vseh časov«, ki je kmalu postal tudi »najbolj funky zasedba na svetu«.Znan je Princeov spor z založbo Warner, ki se je vlekel v devetdesetih, ko je hodil naokoli z napisom slave (suženj) na obrazu. Bil je nezadovoljen zaradi zahtev založbe, ki naj bi omejevala njegovo umetniško ustvarjalnost. Takrat se je tudi spremenil v Simbol oziroma Umetnika, ki je nekoč bil znan kot Prince, da bi se tako izognil zahtevam iz pogodbe, ki jo je sklenil z založbo. Ena od stranskih poti je bila, da je izdajal albume kot »enakopraven« član skupine The New Power Generation.Hayes je povedal, da takrat ni bilo lahko ne Princeu ne zasedbi. »Princea sem zelo spoštoval in ga imel rad. Res je bila velika čast delati z njim, se učiti od njega in soustvarjati. Seveda ni bilo vedno lahko, vendar so nekatera najlepša obdobja v življenju težka. Imel je neverjetno možnost vpogleda oziroma slišati pesem, še preden je nastala. Tako da se je zgodilo, da nas je povabil v studio, da bi oživili kakšne njegove ideje, drugič smo mi bili precej ustvarjalni in se nam je pridružil. Ko si v ustvarjalni fazi, je veliko možnosti.«The New Power Generation in Prince so se zadnjič sestali ob snemanju njegovega zadnjega albuma. Hayes se je spomnil, da je bil takrat Prince zelo dobro razpoložen. »Res je bil dobre volje in v vrhuncu ustvarjalnosti, kot vedno. Zanj je bil cilj ustvarjanje dobre glasbe in mi smo mu skušali pri tem čim bolj pomagati. Podpiranje njegove vizije je bilo zame velika izkušnja in dobra šola.«