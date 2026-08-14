The Strokes 25 let po Is This It: Kako napredovati, ko si že institucija

Z novim albumom Reality Awaits ameriški rockerji The Strokes z razdvajajo občinstvo. Na svetovni turneji bodo nam najbliže nastopili oktobra v Bologni.
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Skladba The Adults Are Talking z njihovega prejšnjega albuma je s tiktok trendi skupino približala generaciji Z. FOTO: Noe Padilla/USA Today Network via Reuters
Pred četrt stoletja se je zdelo, da je kitarski rock poniknil in se umaknil drugim, »sodobnejšim« glasbenim zvrstem. A med Veliko Britanijo in ZDA se je tedaj dogajal premik, ki je pozneje dokazal nasprotno. EP The Modern Age, izdan pri kultni založbi Rough
Trade, je sprožil bitko založb za mlado newyorško zasedbo The Strokes. Nato je izšel še danes referenčni prvenec Is This It, ki je s povzemanjem estetike in zvoka predhodnikov ter lastnim pečatom prispeval k preporodu rocka. Njihov sveži, sedmi album pa je predvsem samorefleksija o tem, kako obstati, ne da bi se ponavljali – in hkrati ne izgubili identitete.
Jure Longyka FOTO: Matej Družnik
Tako rekoč vsi albumi leta 1998 ustanovljene zasedbe so bili deležni pozitivnih ali vsaj naklonjenih kritik in bili prodajno bolj ali manj ...
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