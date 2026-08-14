The Strokes 25 let po Is This It: Kako napredovati, ko si že institucija

Pred četrt stoletja se je zdelo, da je kitarski rock poniknil in se umaknil drugim, »sodobnejšim« glasbenim zvrstem. A med Veliko Britanijo in ZDA se je tedaj dogajal premik, ki je pozneje dokazal nasprotno. EP The Modern Age, izdan pri kultni založbi Rough Trade, je sprožil bitko založb za mlado newyorško zasedbo The Strokes. Nato je izšel še danes referenčni prvenec Is This It, ki je s povzemanjem estetike in zvoka predhodnikov ter lastnim pečatom prispeval k preporodu rocka. Njihov sveži, sedmi album pa je predvsem samorefleksija o tem, kako obstati, ne da bi se ponavljali – in hkrati ne izgubili identitete. Jure Longyka FOTO: Matej Družnik Tako rekoč vsi albumi leta 1998 ustanovljene zasedbe so bili deležni pozitivnih ali vsaj naklon­jenih kritik in bili prodajno bolj ali manj ...