(REPORTAŽA) The Strokes v Londonu: Prišli, zaigrali, navdušili

Pred petindvajsetimi leti so new­yorški rockerji The Strokes z izdajo Is This It prerodili rock'n'roll in sprožili val, ki so mu sledile mnoge, danes tako kot oni kult­ne zasedbe. »Leta 2001 je [Is This It] zasijal kot blisk na glasbenem nebu,« je pred časom za Delo dejal glasbeni poznavalec Jure Longyka. Še preden so člani skupine The Strokes dokončno prepričali doma, so osvojili Združeno kraljestvo – prav tam so začeli evropski del trenutne svetovne turneje Reality Awaits. Turnejo so poimenovali po novem, sedmem albumu, ki je med kritiki in občinstvom doživel mešane odzive. Med drugim so mu očitali preveč autotuna, ki ga frontman Julian Casablancas rad uporablja z eksperimentalnim projektom The Voidz. Pri Pitchforku so si to razlagali kot dejanje samoironije, češ da so The Strokes ...