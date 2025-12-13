Thompsonov koncert razburja tudi v Poreču

10. januarja prihodnje leto bi se moral v Poreču odviti koncert hrvaškega pevca Marka Perkovića – Thompsona, a napoved že razburja. Župan Loris Peršunić je povedal, da mesto ne bo uvedlo nobenih prepovedi in da morajo pristojni organi poskrbeti za varnost ter spoštovati zakonodajo.

Združenje CGI Poreč je po poročanju hrvaških portalov pozvalo župana, naj odpove koncert kontroverznega glasbenika. A župan je bil jasen: »Poreč je bil in ostaja liberalno, varno in mirno mesto, utemeljeno na antifašističnih vrednotah.« Prepoved koncerta bi bila po njegovem mnenju nezakonita. Dvorano, v kateri se bo odvil koncert, upravlja eno od športnih društev, ki jo oddaja tudi v komercialne namene. Žatika sicer sprejme okrog 3700 ljudi.

»Thompson je imel že dva koncerta v Poreču, nastopil je tudi v Pazinu, Umagu, Varaždinu, Zagrebu ... Dvorana Žatika je namenjena vsakemu glasbeniku, seveda po jasno določenimi pogoji,« je povedal Loris Peršunić. Dodal je, da občina ne podpira sovražnega govora niti ekstremističnih simbolov, poudaril pa je, da so za izvrševanje zakonodaje odgovorne državne institucije in ne enote lokalne samouprave.

Policijo in druge pristojne organe je župan pozval, da opravijo svoje delo. Spomnil je, da na prejšnjih dveh poreških koncertih Marka Perkovića – Thompsona ni bilo nobenih incidentov. Dodal je tudi, da Mestna občina Poreč ne izdaja posebnih dovoljenj za posamezne koncerte.

Je pa poudaril tudi, da sam ni bil še na nobenem Thompsonovem koncertu in da tudi nikoli ne namerava iti.

Thompson je imel že dva koncerta v Poreču. FOTO: Damir Senčar/Afp

Koncerta v Zagrebu

Veliko prahu je dvignila tudi napoved glasbenikovih zagrebških koncertov, potem, ko se niti prah po poletnih ni dobro polegel. Zagrebški župan Tomislav Tomašević je namreč novembra opozoril, da je izvedba pesmi Bojna Čavoglave, ki se začne z znanim »Za dom spremni«, v nasprotju s hrvaško zakonodajo.

Tomašević je zatrdil, da bo lahko hrvaški pevec v Zagrebu decembra izvedel zgolj en koncert, ne pa tudi drugega, ki so si ga zaradi hitre prodaje vstopnic zaželeli pevec in njegova ekipa ter oboževalci.

Na drugi strani je Thompson prepričan, da »vsak poskus prepovedi koncerta zaradi izvedbe pesmi predstavlja nespoštovanje sodne odločitve«.