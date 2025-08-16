Tim Braithwaite: Notni zapis je naše okno v preteklost

V nadaljevanju preberite:

Letošnji festival stare glasbe v Radovljici ima po mnenju umetniškega vodje Domna Marinčiča najbogatejši program v zadnjih devetnajstih letih. Na njem med drugim izstopa nastop nizozemskega ansambla Cappella Pratensis, ki je na sporedu nocoj. Poleg koralnih spevov so bili v središču prva sodobna izvedba parodične maše Johannesa Florija, ohranjene le v Sloveniji, in moteti v Ljubljani rojenega Georga Prennerja – iz izvirnih zapisov.

Ti zapisi so ohranjeni v kodeksih, ki jih hrani Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani, v preteklosti pa so bili last ljubljanskega škofa Tomaža Hrena (1560–1630). Šest velikih kodeksov z liturgično vsebino je nastalo v okviru nadvojvodske glasbene kapele v Gradcu okrog leta 1600 ter prešlo v njegovo last, ko je bil med letoma 1614 in 1621 notranjeavstrijski deželnoknežji namestnik, so pojasnili pri Festivalu Radovljica, umetniški vodja Cappelle Pratensis Tim Braithwaite pa je za Delo povedal več tako o njih kot o delovanju ansambla, ki ga vodi od letos.