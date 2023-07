Tine Hafner: Komercializacija je paktiranje s hudičem

V nadaljevanju preberite:

Pogovarjali smo se z gonilno silo festivala In memoriam prof. Peter Hafner, ki bo v teh dneh na lokacijah v Škofji Loki, Cerknem, Kranju in Železnikih, Tinetom Hafnerjem. »Poslanstvo festivala vidimo večplastno. Po eni strani je to počastitev spomina na pokojnega profesorja Petra Hafnerja, po drugi strani pa se nam zdi pomembno, da ostajamo najvidnejši branik drugačne kulture v mestu,« je med drugim dejal in zaupal tudi, da razmišljajo o festivalski lokaciji s kampingom v Škofji Loki.