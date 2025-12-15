Iskanje odgovora, kaj naj bi bilo pravo domoljubje

V nadaljevanju preberite:
Duet Hostnik pa Krečič sestavljata pianist, pevec in besedilopisec Tomaž Hostnik ter violinist, skladatelj in aranžer Matija Krečič. Nedavno sta pri ZKP RTV Slovenija izdala tretji album Domovini z desetimi skladbami. Posnela sta ga v sodelovanju s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija. Producent albuma je Tone Jurca, za oblikovanje vizualne podobe je poskrbel oblikovalec Tomato Košir, kot gostje so na plošči sodelovali citrarka Damjana Praprotnik in moška vokalna zasedba Garažni decet. Predstavila ga bosta v danes zvečer ob 19.30 v ljubljanski kavarni Cukrarna.
