Iskanje odgovora, kaj naj bi bilo pravo domoljubje

V nadaljevanju preberite:

Duet Hostnik pa Krečič sestavljata pianist, pevec in besedilopisec Tomaž Hostnik ter violinist, skladatelj in aranžer Matija Krečič. Nedavno sta pri ZKP RTV Slovenija izdala tretji album Domovini z desetimi skladbami. Posnela sta ga v sodelovanju s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija. Producent albuma je Tone Jurca, za oblikovanje vizualne podobe je poskrbel oblikovalec Tomato Košir, kot gostje so na plošči sodelovali citrarka Damjana Praprot­nik in moška vokalna zasedba Garažni decet. Predstavila ga bosta v danes zvečer ob 19.30 v ljubljanski kavarni Cukrarna.