Tresk je tridnevni festival neodvisne slovenske glasbe

Med sredo, 27. marca, in petkom, 29. marca, bo Ljubljana zaživela v ritmu neodvisne slovenske glasbe. Zvečer se bo ob 19.30 v Hupi Brajdič začel petnajsti festival Tresk, ki ga organizira Radio Študent. Pripravili so vrsto koncertov, sejmišče, pogovore in delavnice. Glasbeni program se bo začel v četrtek, 28. marca, s tiny desk koncerti v Big Nosu, Hupi Brajdič in osmo/zi. Občinstvo bo prisluhnilo razigranim vesoljskim beatom producenta Blaža, nežno-dinamičnim taktom glasbenice Đo in norišnici modularnih kompozicij Joondroida. V četrtek, 28. marca, bo sejmišče več kot dvajsetih domačih glasbenih založnikov v srcu Ljubljane na Stritarjevi ulici med 12. in 18. uro. Festival se bo v petek, 29. marca, sklenil s pestrim glasbenim večerom v Gledališču Glej z nastopi tria Moving as a Giant in dveh duetov Stagnat ter Marka San in Fraw Blanka. Zaradi omejenega števila mest je treba obisk koncerta v Gledališču Glej rezervirati na rezervacije@glej.si. Vsi dogodki so brezplačni.