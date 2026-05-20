Trije veliki orkestri, tri glasbene tradicije, en festival

74. Ljubljana Festival prinaša nastope mednarodno priznanih orkestrov, kot so Simfonični orkester iz Wuxija, znamenita Državna kapela iz Dresdna in Filharmonični orkester Baltskega morja, ki bodo pod vodstvom vrhunskih dirigentov predstavili dela velikih mojstrov simfonične glasbe. Prihajajoči koncertni večeri bodo ponudili tri izrazito različna, a enako intenzivna glasbena doživetja v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma.

Kitajska orkestrska virtuoznost med Verdijem in Brahmsom

Simfonični orkester iz Wuxija bo pod vodstvom dirigenta Daya Lina 20. avgusta 2026 ob 20. uri gostoval v Cankarjevem domu. Večer bo odprla Uvertura iz opere Sicilijanske večernice Giuseppeja Verdija, sledila bo suita Leteče apsare skladatelja Lija Shaoshenga, navdihnjena s povezovanjem sodobnega kitajskega vesoljskega programa in starodavne mitologije. Osrednje mesto programa pa bo pripadlo Simfoniji št. 1, delu Johannesa Brahmsa, ki je nastajalo skoraj dve desetletji in velja za enega ključnih dosežkov simfoničnega repertoarja 19. stoletja.

Orkester stoletij z monumentalno Mahlerjevo simfonijo

Državna kapela iz Dresdna sodi med najstarejše orkestre na svetu in je ena ključnih varuhinj evropske glasbene dediščine. 7. septembra 2026 ob 20. uri bodo umetniki pod taktirko italijanskega dirigenta Daniela Gattija v Cankarjevem domu izvedli Simfonijo št. 6, delo Gustava Mahlerja, eno najintenzivnejših simfoničnih stvaritev 20. stoletja. Čeprav je skladba nastala v času skladateljeve osebne sreče, se razvije v temačno in dramatično glasbeno vizijo, ki od silovitega uvoda vodi do znamenitega finala z udarci kladiva – simbol neizbežnega usodnega zloma.

Glasba severa v izvedbi filharmoničnega orkestra Baltskega morja

Zaključek 74. Ljubljana Festivala bo občinstvo popeljal na glasbeno potovanje po severnjaških zvočnih deželah. Filharmonični orkester Baltskega morja, ki združuje glasbenike iz desetih nordijskih in baltskih držav, bo nastopil v torek, 8. septembra 2026, ob 20. uri v Cankarjevem domu. Program bo odprla skladba Cantus Arcticus finskega skladatelja Einojuhanija Rautavaare, nastala iz resničnih posnetkov ptic iz arktične narave. Sledi povsem drugačen Koncert za violino št. 1 Maxa Brucha, večer pa se bo sklenil s Simfonijo št. 5 Jeana Sibeliusa. Orkester bo vodil Robert Treviño, kot solistka pa bo nastopila Lana Trotovšek.

74. Ljubljana Festival obljublja pester program – od vrhunskih koncertov do intimnih recitalov v srcu prestolnice. Podrobnosti o dogodkih in vstopnice so na voljo na ljubljanafestival.si.

