Trio Kreda: Nepredvidljive krajine zvočnih manipulacij

Ne nastopajo v živo Kreda so izdali EP Crest. FOTO: Atej Tutta

Trio Kreda je zapisan bolj eksperimentalnemu popu. Blizu so mu temačne zvočne atmosfere grenko-sladkega okusa, ki nastajajo kot posledica vsakodnevnih bojev­ za preživetje.Skladbe Soft Calls, The Overlay, Emotional Tides in Never Talk so posneli pevka Mina Špiler ter inštrumentalista Matevž Kolenc in Alastair McNeill - Yila. Epi Crest je izšel v začetku februarja pri založbi Nature Scene Records. Mina Špiler in Matevž Kolenc sta znana po sodelovanju v slovenski dark pop skupini Melodrom, kasneje pa tudi z Laibachom. Mina Špiler je bila v Laibachu približno desetlet­je glavna vokalistka in je z njimi posnela tri studijske albume, prav toliko tudi s skupino Melodrom. Sodelovala je tudi pri izvrstnem dokumentarnem filmu Dan osvoboditve (Liberation Day), ki govori o gostovanju skupine Laibach v Severni Koreji.Kolenc je bil v skupini Laibach oblikovalec zvočnih podob, sicer pa je avtor številnih skladb za različne predstave in filme. Specializiral se je za zvočne manipulacije poslušalčevega dojemanja glasbe. Pri tem si pomaga tako z glasbenimi izraznimi sredstvi kot z naravnimi zvoki.Alastair McNeill je v Sloveniji­ živeči angleški glasbenik, ki se ukvarja s produkcijo. Dela kot zvočni instalator in je tudi izvajalec. Bil je del spremljevalne zasedbe Róisín​ Murphy. Pod nazivom Yila je zvočni raziskovalec, remik­ser, rad sodeluje z različnimi glasbeniki na presečišču orkestralnega popa, elektronike ter techna, kjer velikokrat zavije v eksperimentalne vode.Za vizualno podobo Krede je odgovoren beneški vizualist in filmar Atej Tutta, ki je z videom opremil tudi odmevno predstavo Pohujšanje v dolini šentflorjanski. Trio je svoj zvočni izdelek napovedal z videosinglom Emotional Tides, ki so ga posneli med vožnjo po beneških kanalih ter je preplet zvočnega in vizualnega s posebno ambisonično zvočno tehniko. Zasedba bo nov video s skladbo Soft Calls objavila v soboto. Štiri skladbe epija Crest so kot štirje vpogledi v zasebnost, kjer nedvomno prevladuje vokal Mine Špiler, ki ji je tovrstno temačno zvočno okolje domače.Alastairja McNeilla smo vprašali, kje je srečal Mino Špiler in Matevža Kolenca in kako to, da so se odločili za sodelovanje. Pravi, da ju ni našel, temveč so se srečali na novoletni zabavi. »Sčasoma smo ugotovili, da se dobro ujemamo in da se nam misli topijo v podobne ideje, ki so vsem trem zelo ustrezale.« Zasedba ne nastopa v živo, ker je to, kot pravi McNeill, »projekt, ki živi v virtualnem okolju. Tam namreč ni ovir, ki jih sicer prinašajo nastopi v živo, kakor tudi ne omejitev pri gradnji zvočnih pejsažev. Nastop v živo bi gotovo ogrozil naš pristop k zvočnemu materialu.«