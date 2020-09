Trma, kompromisi in veliko improvizacije

Deset zasedb

Spremljevalno dogajanje

Tudi spremljevalni program kljub epidemiji prinaša bogate vsebine. V baru Gabrijel bodo jutri odprli razstavo Slišim, vidim: Jazz Cerkno dolgoletne festivalske uradne fotografinje Nade Žgank. V petek bosta potekala delavnica Daria Corteseja Divja hrana v času Jazza in Cerkljanski zvočni safari pod vodstvom Boštjana Perovška. Popoldne bo godel cerkljanski Kar Češ Brass Band. V soboto bo koncert pripravil interaktivni otroški ansambel J.C.T. pod vodstvom Boštjana Gombača, Blaža Celarca in Žige Goloba. Mladi raziskovalci III, ki jih usmerja Tobija Hudnik, bodo svoje ustvarjanje predstavili na spletnih kanalih, na okrogli mizi Nove Muske pa bo govor o živi glasbi v času koronavirusa.

Festival, ki je med bujnimi griči Cerkljanskega že četrt stoletja potekal pozno spomladi – sprva se je tudi imenoval Jazz v maju –, je novi koronavirus prestavil na zgodnjejesenski termin. Ta podaljšani konec tedna bo tako ponudil težko pričakovane plodove kreativne improvizirane glasbe.Redni gostje festivala še pomnijo prve večere, ki so jih pripravili v lokalnem baru Gabrijel – v zad­njih letih so tam potekali spremljevalni nočni program in pogovori, potem je nekaj časa glasbene dogodke gostila turistična kmetija Želinc, dokler se ni festival zasidral v samo osrčje Cerknega, na trg, imenovan Stari plac. Letoš­nje okoliščine so glasbenike spet pregnale drugam. Zaradi prilagojenega zdravstveno-varnostnega režima bodo ogrevan prireditveni šotor postavili na parkirišču pri »stari ETI«, le streljaj od prejšnjega prizorišča.»Sestavljanje letošnjega programa je bilo polno nepredvidljivosti, kljub temu nam je uspelo narediti spodoben program, ki pritiče 25. obletnici festivala. Za to pa je bilo potrebno veliko truda, trme, prilagajanja, sklepanja kompromisov in improvizacije,« je povedal Simon Kenda, direktor Zavoda Jazz Cerkno in programski vodja festivala.»Že julija smo se odločili, da bomo mednarodni del programa poskušali kljub omejitvam potovanja glasbenikov izpeljati s čim manj tveganja, tako smo se osredotočili na umetnike iz držav, ki so bile na zelenem sez­namu, z nekaterimi izjemami. En član skupine Koma Saxo 4 sicer prihaja iz Švedske, kitarist zasedbe Mopcut Julien Desprez pa iz Francije in za take primere smo zagotovili testiranje za covid-19 ter zanje pridobili posebna vabila ministrstva za kulturo. Oba ameriška gosta, tolkalist Hamid Drake ter čelistka in vokalistka Audrey Chen, pa trenutno živita v Evropi.«Čeprav je bil program postavljen konec avgusta in bil še tik pred zdajci deležen nekaj sprememb, to na dokaj široko začrtano programsko usmerjenost festivala na srečo ni vplivalo. Po številu nastopajočih zasedb in njihovi kakovosti letošnja izvedba v ničemer ne odstopa od prejšnjih let. Slišali bomo deset mednarodnih in slovenskih zasedb, od tega bo vseh šest mednarodnih v Cerknem premierno predstavilo svoje nove projekte. »Na sporedu bo širok nabor muzik; moderni jazz in druge inventivne glasbe, ki jazz soočajo z drugimi žanri, od bigbandovskega zvoka in navezav na spiritualni jazz, folk in gospel prek avantgardne klasične glasbe, minimalizma, tradicionalnih arabskih in afriških godb do elek­tronike, free jazza, rocka in noisa,« zagotavlja organizator.Otvoritveni koncert jubilejnega festivala je pripadel bobnarju in čelistu Kristijanu Krajnčanu, ki bo jutri ob 19.30 svoj uspešni projekt DrummingCellist združil z Big bandom RTV Slovenija. Obenem gre za sodelovanje sina in očeta, saj bo big bandu dirigiral Lojze Krajnčan. Intimne kompozicije, ki spajajo klasiko, jazz, filmsko glasbo, eksperiment in elektroniko, bodo tako izzvenele v udarnem aranžmaju. Kot gostje se jim bodo pridružili kitarist Jani Moder ter tolkalista Petra Vidmar in Vid Ušeničnik.Sledil bo premierni slovenski nastop slovensko-italijanskega Ombak Tria, v katerem ob saksofonistu Cenetu Resniku igrata še violončelist Giovanni Maier in bobnar Stefano Giust. Predstavili bodo glasbo z letoš­njega prvenca Through Eons to Now. Za zaključek uvodnega dne bo poskrbela italijanska zasedba Silvia Bolognesi Young Shouts; kvartet pod vodstvom kontrabasistke Silvie Bolognesi z glasbo, posvečeno pevki folki in gospela Bessie Jones.Tudi drugi dan se bodo zvrstili trije koncerti. Slovenski kvartet Ground Rituals, ki ga sestavljajo kitarist Jani Moder, bobnar Marko Lasič, trobentač Igor Matković in kontrabasist Jošt Drašler, bo uvedel večer. Sledili bosta dve mednarodni zasedbi, ki ju bo domače občinstvo slišalo prvič. Švedsko-avstrijski tandem Falling sestavljata Mats Gustafsson in Christof Kurzmann, ki s kombinacijo glasu ter akustičnih in elektronskih glasbil ustvarjata izvirno žanrsko zmes. Ob koncu večera pa bodo glasno odmevale improvizacije tria Mopcut.V finalu letošnje jubilejne izdaje bodo zazvenele kar štiri zasedbe. Ob 19. uri bo video uvertura zasedbe Container Doxa, ki jo vodi Dré A. Hočevar. Nato bosta pri nas premierno nastopila avstrijska pianistka Ingrid Schmoliner in ameriški tolkalist Hamid Drake s sugestivnim prepletom avantgardne klasične glasbe, jazza, tradicionalnih godb in improvizacije. Sledil bo koncert Koma Saxo 4, veliki zaključek pa bo pripadel domačemu septetu Oholo!, v katerem igrajo nekateri najvid­nejši protagonisti slovenske jazz in impro scene.