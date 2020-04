Tudi katastrofe minejo

Hladno pivo in Online friends

Ovo će proći

FOTO: Marta Stupin

Množično sodelovanje Mile Kekin se je moral začasno izseliti iz stanovanja v Zagrebu. FOTO: Robert Gojević

Hrvaška skupina Hladno pivo je pred kratkim s prijatelji iz regije­ na daljavo posnela optimistično­ skladbo Ovo će proći, ki je izšla­ kot videosingel pri založbi ­Menart. S skladbo nam sporočajo, da bomo skupaj gotovo zdržali prihajajoče dni, saj bo tudi tega enkrat konec. Avtor besedila­ in glasbe je, pevec skupine Hladno pivo , ki bi nas rad opomnil, da ni vse ­samoumevno in se hitro lahko­ zgodi, da se svet popolnoma spremeni.Tehnično zahteven projekt na ­daljavo s številnimi glasbenimi gosti je dokončal producent Denis Mujadžić - Denyken. V tej edinst­veni situaciji je Kekin sprejel največji izziv do zdaj – ustvariti tudi atraktiven videospot. Kadri so ­posneti v dnevnih sobah in garažah­ od Škotske do krajev v ­jugovzhodni Evropi.Ideja za tako pesem mu je dobesedno padla na glavo. »Vse se je začelo v nedeljo ob 6.24, ko nas je zbudil močen potres, ki ga ne pomnim. Prestrašeni smo skočili iz postelje, ne vedoč, kaj se dogaja. Zunaj je pandemija apokaliptičnih razmer, vlada apelira, naj ostanemo doma, potres pa nas je pognal ven.« Središče Zagreba, kjer živi Mile z družino, je potres najbolj prizadel, glasbenik pa je ta potres opisal takole: »Z otroki in ženo smo v pižami čakali v avtu. Pojma nisem imel, kaj čakamo. Mogoče, da bo režiser zakričal, da je konec snemanja.«»Mediji nas pozivajo, naj zaradi koronavirusa ostanemo doma, a da naj gremo iz hiše ali bloka zaradi potresa … Sosednja hiša je ostala brez strehe. Sreča, da ni bil nihče poškodovan. Sosedje so bili zmedeni in premraženi, pa še snežilo je. Žena je v nekem trenutku rekla, naj speljem, naj peljem kamorkoli, samo da gremo. Tako smo vozili nadrealen slalom po ulicah med ruševinami in sem se spraševal, kaj bo še sledilo po pandemiji in potresu. Se bo pojavila Godzila in nas vse razmetala kot legokocke? Večer prej sem pisal pesem z neokusno šalo o času, v katerem živimo. Takrat me je ta koronavirus zelo moril. Po vsem tem smo se vrnili v stanovanje s počenimi stenami, pred ženo sem odigral mirnost – draga, nič ni takšnega, da tega ne bi mogli popraviti – vendar me predobro pozna. Kmalu sem poklical prijatelja Barbaro in Jurico Toth, ki sta nam ponudila prazno stanovanje na vasi, dokler ne bodo popravili našega. Tako smo hitro spakirali in šli. Na vasi sem se posvetil pesmi. Kitara ni šla v avto, sem pa vesel, da sem vzel prenosni računalnik in mikrofon, da sem se lahko snemal in nato tako na glas pel, da otroci v tretjem nadstropju niso slišali učiteljice med poukom na daljavo.«Toda ves čas je čutil, da mu nekaj manjka. »Manjka mi še nekdo. Manjkajo mi ljudje. Manjka mi veliko glasov, da me prepričajo, da je ta refren resničen.« Poklical­ je vse, ki jih pozna, naj mu posnamejo refren z mobitelom. Najprej je poklical sosedaiz skupine, nato, potemiz, starega prijateljaiz skupineiz zasedbe, čeprav je osebno ne pozna, ampak se mu zdi super,iniz. »Poklical sem, znanstvenika, saj sem njegov veliki oboževalec,iniz skupineiz skupine, seveda sem poklical tudi fante iz skupine … in prav vsi so privolili, da mi bodo ponovili edino, kar sem hotel slišati – da bo tega konec, Ovo će proči.«Ob premieri videospota se je skupina Hladno pivo zahvalila sodelujočim, zlasti Rambu Amadeusu, ker je podaril nekaj svojih verzov o harmoniji med naravo in človekom, in znanstveniku Igorju Rudanu, ki je potrdil, da bo vsega tega konec.