Umek z gosti poskrbel za najboljši elektronski dogodek

Kurzschluss je v petek na praznovanju svojega 10. rojstnega dne, razprodal težko pričakovani nastop Umeka. Deseta obletnica je sovpadla s 30. obletnico ustvarjanja najbolj znanega slovenskega didžeja. Dogodek je presegel pričakovanja vseh obiskovalcev. V več kot 3-urnem nastopu je Umek obiskovalce popeljal po vseh tridesetih letih svojega glasbenega ustvarjanja, nepozabna retrospektiva ni bila zgolj glasbena, ampak tudi vizualna.

Za mešalnimi mizami so se zvrstili še Sam Wolfe, DJ Rush, Dejan Milićević, Marko Nastić in Veztax. Včerajšnji Kurzschluss je trajala kar 10 ur skupaj. Na drugem odru so priložnost dobili mlajši slovenski artisti, ki pa že nizajo odlične nastope pri nas in v tujini: Marra (Dolenjska), Dash (Obala), Brose (Vipavska/Goriška), Lara Lens (Osrednjeslovenska) in Risa Brown (Štajerska).

V desetih letih je Kurzschluss gostil več kot 300.000 obiskovalcev in priredil 70 dogodkov z več kot 230 svetovno znanimi nastopajočimi (Boris Brejcha, Amelie Lens, Fatboy Slim, Sven Vath, Sister Bliss Faithless DJ set, Erick Morillo, Roisin Murphy ...).

Zgodba se je v resnici začela pisati že pred Kurzschlussom, z organizacijo večjih glasbenih dogodkov in festivalov za slovenske in tuje blagovne znamke. Primer so bile zabave v Stožicah pod imenom Red party, kjer so se zvrstili David Guetta, Tiesto, Calvin Harris, Axwell, Afrojack in drugi. Zgodba Kurzschlussa se je začela leta 2013, v garaži Slovenijalesa za Bežigradom. Lokacijo je Kurzschluss hitro prerasel in se preselil nadstropje višje, na Gospodarsko razstavišče, najprej v manjše dvorane, nato pa je zasedel dve največji dvorani Gospodarskega razstavišča. Po epidemiji covida je bilo razstavišče izjemno zasedeno zaradi izvajanja vseh mednarodnih konferenc, ki so bile v času epidemije prestavljene. Zato so iskali nov prostor in se odločili za L56, ki je zelo dobro prilagojena za organizacijo dogodkov na najvišji ravni.

Zaradi neobičajnih lokacij, načina obratovanja in programske sheme je Kurzschluss bolj underground. Hkrati pa je spodbujal clubbing – zakup VIP miz in strežno osebje, ki obiskovalce postreže pri mizi, tako kot v najboljših klubih po svetu. Dogodki Kurzschlussa so praviloma razprodani, saj organizacijska ekipa skrbno izbira nastopajoče. Po zaželenosti izstopajo elektronski dogodki. V preteklosti so skrbeli tudi za produktov, s končnico ROOFTOP, s katero so označevali Kurzschluss edicije z intimnejšimi prizorišči nad Ljubljano.

Razprodana dvorana L56 je bila na nogah do jutranjih ur. FOTO: Ziga Intihar

V 10 letih so zgradili za Slovenijo ogromno skupnost, na družbenih medijih imajo 50.000 organskih sledilcev, kar je za Slovenijo ogromno, za slovenski glasbeni festival pa izjemno veliko. Spremljamo želje naših sledilcev, zbrala se je impresivna skupnost ljubiteljev elektronske glasbe, kar je rdeča nit Kurzschlussa.

»Kot organizacija čutimo kolektivno odgovornost za razvoj glasbene in dogodkovne scene, zato poskušamo izkušnjo, ki jo nudimo, vsako leto nadgrajevati in podpirati projekte, s katerimi lahko stkemo vezi z okoljem, v katerem živim,« so zapisali in dodali, da »bi Ljubljana potrebovala večjo raznovrstnost žanrov, svežino in nov pogled. Nekaj, kar nagovori tudi širši krog ljudi. Ljudi, ki so radovedni in želijo raziskovati različne glasbene zvrsti.«