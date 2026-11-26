Nekdanji kitarist britanske skupine Duran Duran Andy Taylor je umrl v 65. letu starosti po dolgotrajnem boju z metastatskim rakom prostate. Umrl je v ponedeljek, na svojem domu, obkrožen z družino. Taylor se je z boleznijo spopadal več let. Bolezen so mu diagnosticirali leta 2018, javnosti pa je svojo diagnozo v četrtem stadiju razkril leta 2022, ko je bila skupina Duran Duran sprejeta v Rock and Roll Hall of Fame. Andy Taylor je bil eden ključnih ustvarjalcev prepoznavnega zvoka skupine Duran Duran, ki je v osemdesetih letih postala ena največjih pop skupin na svetu. Sodeloval je pri nastanku številnih uspešnic, med drugim Rio, Save a Prayer in Girls on Film. Njegov energičen, nekoliko surov in prepoznaven kitarski slog je pomembno zaznamoval tudi skladbo Hungry Like the Wolf. Rodil se ...