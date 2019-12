Umrl skladatelj znanega karibskega hita Day-O (The Banana Boat Song)

Umrl je ameriški skladatelj Irving Burgie, po zaslugi katerega je po vsem svetu postala priljubljena karibska glasba. Znan je bil predvsem po predelavi uspešnice Day-O (The Banana Boat Song), karibske narodne pesmi. Smrt 95-letnika je potrdila barbadoška premierka Mia Amor Mottley, ki je ob tem pozvala k trenutku tišine v spomin na velikega glasbenika.



Burgie je k slavi pomagal med drugim legendarnemu Harryju Belafonteju, ki je aplavze žel prav po zaslugi karibskih zimzelenih uspešnic. Skladba Day-O je bila v 50. letih prejšnjega stoletja velika uspešnica v filmih, reklamah, uporabljali so jo celo kot budilko med treningi astronavtov, ki so kasneje odpotovali v vesolje. Pesem je populariziral tudi film Beetlejuice.



BBC poroča, da je Irving Burgie umrl zaradi odpovedi srca. Na njegovi spletni strani piše, da je v karieri prodal več kot 100 milijonov plošč. Za Belafontejev album Calypso, ki se je v ZDA kot prvi prodal v več kot milijon izvodih, je napisal 11 skladb. Sicer je skladatelj pogosto pisal tudi za druge slavne izvajalce, med njimi so bili Jimmy Buffett, Chuck Berry in Sam Cooke.



Med Burgiejeve nekatere druge bolj znane skladbe se uvrščajo Island in the Sun, Jamaica Farewell in Mary's Boy Child. Glasbenik se je rodil v Brooklynu in se na začetku sploh ni ukvarjal z umetnostjo. Šele po vrnitvi iz vojske, v drugi svetovni vojni je bil član prvega temnopoltega bataljona v ZDA, je začel pisati pesmi. Kasneje je denar, ki ga je dobil kot vojni veteran, porabil za študij umetnosti, kariero pa še pred skladanjem pričel kot pevec in kitarist.