Umrl eden največjih skladateljev 20. stoletja Krzysztof Penderecki

V 87. letu starosti je danes na svojem domu v Krakovu po dolgi bolezni umrl poljski skladatelj in dirigent Krzysztof Penderecki, je za lokalne medije sporočila družina. Bil je klasični avantgardist, ki je bil priljubljen v Hollywoodu. Ustvarjal je inovativna religiozna in simfonična dela.Penderecki je bil cenjen kot eden najbolj vplivnih skladateljev 20. stoletja. Sodeloval je s simfoničnimi orkestri po vsem svetu, nad njegovo glasbo pa so se navduševali mnogi vrhunski režiserji, ki so mu naročali partiture, med njimiinNjegovo glasbo je mogoče slišati v Kubrickovem filmu Izžarevanje, Scorsesejevem Zloveščem otoku, Lynchevem Twin Peaksu in v zadnjem času v epizodi televizijske oddaje Črno ogledalo.Penderecki je bil ključna osebnost avantgarde 60. let prejšnjega stoletja. V svojem komponiranju je spoštoval velike verske in simfonične tradicije, hkrati pa je markiral pot sodobne klasične glasbe. Po zaslugi začasne politične omilitve takratnega poljskega komunističnega režima se je njegovo delo prebilo skozi železno zaveso in hitro doseglo mednarodni uspeh.Penderecki velja za pionirja moderne glasbe in raziskovalca novih izraznih možnosti inštrumentov in človeškega glasu. Je prejemnik številnih glasbenih nagrad na Poljskem in v tujini, med drugim petih grammyjev.Nekajkrat je nastopil tudi v Sloveniji, nazadnje leta 2015 na 63. Ljubljana festivalu, ko je z Orkestrom Slovenske filharmonije izvedel enega svojih najpomembnejših del, Poljski rekviem.