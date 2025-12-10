Umrl je Aleš Hadalin

Umrl je glasbenik, pevec in igralec Aleš Hadalin, poroča Slovenski glasbeno informacijski center (Sigic). Hadalin je študiral muzikologijo, od 1995 pa je kot pevec, plesalec in igralec sodeloval s plesno skupino En-Knap, s katero je ustvaril tri predstave: Struna in želo, Zakonitosti Kobre in Popoln korak. Sodeloval je tudi pri filmih Vrtoglavi ptič, Dom svobode in Krotilci časa, za katere je spisal in posnel glasbo, so zapisali.

Bil je tudi ustanovni član glasbene skupine Tantadruj, s katero je posnel dva albuma. Igral je harmoniko, orglice in kljunasto flavto.

Aleš Hadalin. FOTO: Pivk Mavric

Bil je »eden naših najizvirnejših raziskovalcev človeškega glasu in petja. Na vseh njegovih zgoščenkah igrata glavno vlogo človeški vokal in raziskovanje različnih pevskih tehnik«, so zapisali na portalu Sigledal.

Leta 2003 je prejel prvo nagrado na Festivalu šansona.