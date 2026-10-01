Umrl je Cronos

Britanski glasbenik Conrad Thomas Lant, bolj znan po psevdonimu Cronos, je danes umrl, je na družbenih omrežjih sporočila glasbena skupina Venom, ki jo je Cronos skupaj s kitaristom Jeffreyem Dunnom, bolj znanim pod imenom Mantas, ustanovil leta 1979.

Cronos je lastnoročno naslikal legendarni logo skupine in z delom v glasbenem studiju odplačal prve studijske posnetke Venom. Skupina je v svoji klasični sestavi delovala kot trio, ki so ga sestavljali Cronos kot pevec in basist, Mantas kot kitarist in Abaddon kot bobnar.

Po več demo posnetkih in singlih so leta 1981 izdali svoj prvi album Welcome to Hell, ki velja za eno najbolj vplivnih izdaj v metalu. Agresivnemu distorziranemu zvoku Motorheadov so dodali kompleksnejše melodije heavy metala, temačne teme okultizma in satanizma, ter še večjo hitrost. Rezultat je bila plošča, v začetku osemdesetih let daleč najbolj ekstremne glasbe, ki je začela novo dobo ekstremenga metala in navdihnila vse kasnejše metalske žanre, od thrash metala do death metala in še zlasti black metala.

Leta 1995 je Cronos obudil Venom. FOTO: Jonas Rogowski/CC Commons Wikimedia

Svojo drugo ploščo, izdano leta 1982, so Venom namreč naslovili Black metal in že z naslovom opozorili, da gre za glasbo, ki je do te mere temačnejša, da je ni več mogoče imeti za klasičen heavy metal. Obe še danes veljata za ene izmed najpomembnejših in najprelomnejših metalskih plošč, brez katerih bi evolucija glasbe potekala povsem drugače.

V klasični sestavi sta še albuma At War with Satan (1984) in nekoliko manj uspešen Possessed (1987), nato pa je Cronos Venom začasno zapustil in se posvetil solokarieri z bolj rockovsko skupino Cronos, medtem ko je skupina Venom nadaljevala z drugimi glasbeniki.

Leta 1995 je Cronos obudil Venom, skupina pa je nato v različnih sestavah in z občasnimi obdobji mirovanja izdajala novo glasbo in nastopala v živo.

Čeprav nikoli ni dosegla množične popularnost denimo Iron Maidnov ali Metallice, Venom veljajo za ključne glasbene inovatorje prve polovice osemdesetih let in eno najpomembnejših metal skupin vseh časov.