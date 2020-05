Umrl je Florian Schneider

Le nekaj dni po svojem 73. Rojstnem dnevu je zaradi raka preminil, dolgoletni član in soustanovitelj glasbene skupine Kraftwerk. Prejšnji teden je bil pokopan v ozkem krogu, izven medijskih žarometov.Schneider je skupaj zleta 1970 v industrijskem mestu Düsseldorf ustanovil skupino, ki danes velja za pionirsko in eno najvplivnejših zasedb na področju elektronske glasbe. Iz nemške eksperimentalne glasbe, tako imenovanega krautrocka, izhajajoča skupina je z leta 1974 izdanim albumom Autobahn postavila nove mejnike elektronske eksperimentalne glasbe, ter jih nato v naslednjih dveh desetletjih premikala še dlje. Vpliv Kraftwerka na razvoj sodobne elektronske glasbe je neizmerljiv.Svojo, pretežno na sintesajzerjih temelječo glasbo, so Kraftwerk opisovali kot industrijsko ljudsko glasbo in res so z uspešnicami kot so The Model, Radioactivity ali The Robots postali tako rekoč ljudska glasba sedemdesetih in osemdesetih let.je v poklon Schneiderju po njem poimenoval eno svojih pesmi.Klasično izobraženi multiinstrumentalist Schneider je igral flavto, violino, kitaro, saksofon, tolkala in zlasti sintesajzer na vseh desetih studijskih albumih zasedbe. Kraftwerk je zapustil leta 2008, a nadaljeval z glasbenim ustvarjanjem. V eni svojih zadnjih izdanih elektronskih eksperimentalnih skladb Stop Plastic Pollution Schneider poziva k ekološki ozaveščenosti in proti onesnaževanju oceanov.